Hasil Persib Bandung vs Bhayangkara FC di Babak Pertama: Gol Ramon Tanque Bawa Pangeran Biru Unggul 1-0

BANDUNG – Persib Bandung untuk sementara memimpin atas Bhayangkara Presisi Indonesia FC dengan skor 1-0 pada babak pertama pekan ke-15 Super League 2025-2026. Tampil menekan sejak menit awal, tim berjuluk Pangeran Biru itu sukses mengamankan keunggulan di hadapan publik sendiri yang memadati Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (21/12/2025) malam WIB.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Persib Bandung langsung memeragakan permainan agresif sejak peluit kick-off babak pertama dibunyikan. Tim besutan Bojan Hodak tersebut berhasil mengurung pertahanan Bhayangkara FC melalui skema tekanan tinggi yang dilancarkan dari berbagai sektor serangan.

Kiper Bhayangkara FC, Aqil Savik, harus jatuh bangun menyelamatkan gawangnya dari gempuran barisan depan tuan rumah. Namun, pada menit ke-10, Persib Bandung akhirnya berhasil memecah kebuntuan lewat gol Ramon Tanque. Penyerang asal Brasil tersebut sukses mengonversi umpan matang dari Patricio Matricardi menjadi gol pembuka.

Setelah gol tersebut, Maung Bandung —julukan Persib— tidak menurunkan intensitas serangan dan terus menekan pertahanan lawan. Di sisi lain, The Guardians —julukan Bhayangkara FC— terlihat kesulitan mengembangkan permainan dan hanya mampu mengandalkan momentum serangan balik cepat.

Persib Bandung vs Bhayangkara FC. (Foto: Instagram/persib)

Akan tetapi, upaya serangan balik yang dibangun Bhayangkara FC terbukti tidak efektif karena disiplinnya lini belakang tuan rumah. Persib terus mendominasi jalannya laga melalui penguasaan bola di lini tengah yang dikomandoi oleh Thom Haye. Meski beberapa peluang emas kembali tercipta, skor belum berubah hingga memasuki menit-menit akhir babak pertama.