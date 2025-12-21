Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Persib Bandung vs Bhayangkara FC di Babak Pertama: Gol Ramon Tanque Bawa Pangeran Biru Unggul 1-0

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 21 Desember 2025 |19:57 WIB
Hasil Persib Bandung vs Bhayangkara FC di Babak Pertama: Gol Ramon Tanque Bawa Pangeran Biru Unggul 1-0
Selebrasi Ramon Tanque di laga Persib Bandung vs Bhayangkara FC. (Foto: Instagram/persib)
A
A
A

BANDUNG Persib Bandung untuk sementara memimpin atas Bhayangkara Presisi Indonesia FC dengan skor 1-0 pada babak pertama pekan ke-15 Super League 2025-2026. Tampil menekan sejak menit awal, tim berjuluk Pangeran Biru itu sukses mengamankan keunggulan di hadapan publik sendiri yang memadati Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (21/12/2025) malam WIB.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Persib Bandung langsung memeragakan permainan agresif sejak peluit kick-off babak pertama dibunyikan. Tim besutan Bojan Hodak tersebut berhasil mengurung pertahanan Bhayangkara FC melalui skema tekanan tinggi yang dilancarkan dari berbagai sektor serangan.

Kiper Bhayangkara FC, Aqil Savik, harus jatuh bangun menyelamatkan gawangnya dari gempuran barisan depan tuan rumah. Namun, pada menit ke-10, Persib Bandung akhirnya berhasil memecah kebuntuan lewat gol Ramon Tanque. Penyerang asal Brasil tersebut sukses mengonversi umpan matang dari Patricio Matricardi menjadi gol pembuka.

Setelah gol tersebut, Maung Bandung —julukan Persib— tidak menurunkan intensitas serangan dan terus menekan pertahanan lawan. Di sisi lain, The Guardians —julukan Bhayangkara FC— terlihat kesulitan mengembangkan permainan dan hanya mampu mengandalkan momentum serangan balik cepat.

Persib Bandung vs Bhayangkara FC. (Foto: Instagram/persib)
Persib Bandung vs Bhayangkara FC. (Foto: Instagram/persib)

Akan tetapi, upaya serangan balik yang dibangun Bhayangkara FC terbukti tidak efektif karena disiplinnya lini belakang tuan rumah. Persib terus mendominasi jalannya laga melalui penguasaan bola di lini tengah yang dikomandoi oleh Thom Haye. Meski beberapa peluang emas kembali tercipta, skor belum berubah hingga memasuki menit-menit akhir babak pertama.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/49/3191170/psm_makassar_vs_malut_united-z1Kn_large.jpg
Hasil PSM Makassar vs Malut United di Super League 2025-2026: David da Silva Cetak Gol, Laskar Kie Raha Menang 1-0
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/49/3191169/persita_tangerang_vs_persik_kediri-g8nv_large.jpg
Hasil Persita Tangerang vs Persik Kediri di Super League 2025-2026: Hokky Cara Menggila, Pendekar Cisadane Menang 3-0
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/49/3191151/malut_united-dsAz_large.jpg
PSM Makassar vs Malut United: Laskar Kie Raha Ketar-ketir Lihat Juku Eja yang Tengah On Fire
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/49/3191147/marc_klok-PnB5_large.jpg
Gara-Gara Hal Ini, Marc Klok Berpotensi Absen di Laga Persib Bandung vs Bhayangkara FC
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/21/51/1658347/iqbal-rahmatullah-bicara-kunci-sukses-timnas-futsal-indonesia-raih-emas-sea-games-2025-zed.webp
Iqbal Rahmatullah Bicara Kunci Sukses Timnas Futsal Indonesia Raih Emas SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/20/malut_united_menghajar_persis_solo_3_1_pada_pekan.jpg
Malut United Tak Gentar Hadapi PSM Makassar yang Tengah On Fire
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement