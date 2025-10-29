Masalah di Area Kemaluan, Performa Bintang Barcelona Lamine Yamal Turun 50 Persen!

DOKTER spesialis traumatologi olahraga asal Spanyol, Pedro Luis Ripoll, menilai masalah di area kemaluan yang dialami bintang Barcelona Lamine Yamal, berpotensi menurunkan performa sang pemain hingga 50 persen. Dasar penilaian itu diberikan Pedro Luis Ripoll setelah melihat aksi Lamine Yamal saat Barcelona tandang ke markas Real Madrid di lanjutan pekan ke-10 Liga Spanyol 2025-2026, Minggu 26 Oktober 2025 malam WIB.

Dalam laga tersebut, Lamine Yamal tidak bermain seperti biasanya. Ia hanya melepaskan dua sepakan dan itu pun tidak tepat sasaran.

Lamine Yamal mengalami masalah di area kemaluan. (Foto: X/@idextratime)

"Pubalgia (nyeri di daerah selangkangan/pinggul) adalah cedera yang benar-benar sulit untuk ditangani. Berbeda dengan robekan otot atau cedera sendi, di sini masalahnya adalah rasa sakit yang terus-menerus, yang mengurangi hampir 50% kemampuan pemain untuk bergerak dan menembak, seperti yang kita lihat di El Clasico,” kata Pedro Luis Ripoll, Okezone mengutip dari El Larguero via @idextratime.

"Ini berarti ia hampir tidak bisa menembak ke gawang, ia kesulitan bergerak, dan ia terus-menerus melakukan peregangan. Tidak ada pemain (yang pernah menderita) pubalgia yang kembali menjadi sama seperti sebelumnya. Anda bisa bermain, tetapi bukan dengan kemampuan 100%. Itulah kenyataannya,” lanjut Pedro Luis Ripoll.

