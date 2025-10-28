PELATIH kenamaan, Arsene Wenger, mengomentari hasil Real Madrid vs Barcelona di Liga Spanyol 2025-2026. Menurutnya, laga bertajuk El Clasico itu menyuguhkan duel orang dewasa lawan anak kecil.
Duel Real Madrid vs Barcelona itu berlangsung di Stadion Santiago Bernabeu, Madrid, Spanyol, Minggu 26 Oktober 2025 malam WIB. Los Blancos keluar sebagai pemenang dengan skor tipis 2-1.
Kylian Mbappe membawa Madrid memimpin di menit 22. Sontekan Fermin Lopez menyamakan kedudukan di menit ke-38, sebelum Jude Bellingham mengembalikan keunggulan di menit ke-43.
Menurut Wenger, Madrid sangat layak untuk menang. Ia menilai pertandingan tersebut seperti pertunjukan laki-laki dewasa menghadapi sekumpulan anak kecil.
“El Clasico sedikit banyak seperti duel orang dewasa lawan anak kecil,” kata Wenger, mengutip dari Football Espana, Selasa (28/10/2025).