HOME BOLA LIGA SPANYOL

El Clasico Real Madrid vs Barcelona di Mata Arsene Wenger: Mirip Orang Dewasa Lawan Anak Kecil

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 28 Oktober 2025 |22:10 WIB
El Clasico Real Madrid vs Barcelona di Mata Arsene Wenger: Mirip Orang Dewasa Lawan Anak Kecil
Arsene Wenger mengomentari laga El Clasico antara Real Madrid vs Barcelona di Liga Spanyol 2025-2026 pada akhir pekan (Foto: Real Madrid)
A
A
A

PELATIH kenamaan, Arsene Wenger, mengomentari hasil Real Madrid vs Barcelona di Liga Spanyol 2025-2026. Menurutnya, laga bertajuk El Clasico itu menyuguhkan duel orang dewasa lawan anak kecil.

Saksikan Liga Spanyol 2025-2026 langsung secara streaming di beIN Sports via Vision+ dengan klik di sini.

1. Real Madrid 2-1 Barcelona

Real Madrid vs Barcelona. (Foto: Instagram/realmadrid)

Duel Real Madrid vs Barcelona itu berlangsung di Stadion Santiago Bernabeu, Madrid, Spanyol, Minggu 26 Oktober 2025 malam WIB. Los Blancos keluar sebagai pemenang dengan skor tipis 2-1.

Kylian Mbappe membawa Madrid memimpin di menit 22. Sontekan Fermin Lopez menyamakan kedudukan di menit ke-38, sebelum Jude Bellingham mengembalikan keunggulan di menit ke-43.

Menurut Wenger, Madrid sangat layak untuk menang. Ia menilai pertandingan tersebut seperti pertunjukan laki-laki dewasa menghadapi sekumpulan anak kecil.

“El Clasico sedikit banyak seperti duel orang dewasa lawan anak kecil,” kata Wenger, mengutip dari Football Espana, Selasa (28/10/2025).

 

Halaman:
1 2
      
