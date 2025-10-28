Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Pasang Badan untuk Lamine Yamal Usai Laga Real Madrid vs Barcelona, Frenkie De Jong: Carvajal Berlebihan!

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 28 Oktober 2025 |01:05 WIB
Pasang Badan untuk Lamine Yamal Usai Laga Real Madrid vs Barcelona, Frenkie De Jong: Carvajal Berlebihan!
Lamine Yamal kala membela Barcelona. (Foto: Barcelona)
A
A
A

PENGGAWA Barcelona, Frenkie de Jong, pasang badan untuk Lamine Yamal usai laga Real Madrid vs Barcelona. Dia menyebut pemain Real Madrid, Dani Carvajal, bersikap berlebihan kepada Lamine Yamal.

Hal ini disampaikan De Jong usai Yamal dengan Carvajal terlibat perseteruan setelah laga El Clasico. Yamal kena tegur Carvajal hingga disebut terlalu banyak omong.

El Clasico Panas, Dani Carvajal Ejek Lamine Yamal Usai Real Madrid Sikat Barcelona: Terlalu Banyak Omong!

1. Duel Panas

Duel Real Madrid vs Barcelona yang berlangsung di Stadion Santiago Bernabeu pada Senin 27 Oktober 2025 dini hari WIB berlangsung sengit. Usai Madrid menang 2-1, Dani Carvajal terlihat mengoceh ke Lamine Yamal.

Carvajal tampak meluapkan kejengkelannya kepada Yamal yang sempat melakukan psywar sebelum laga El Clasico. Carvajal menyatakan bahwa Yamal terlalu banyak bicara.

"Kamu banyak omong. Bicaralah sekarang,” ujar Carvajal kepada Lamine Yamal.

Yamal pun langsung bereaksi mencoba menghadapi Carvajal, tetapi dijauhkan oleh rekan setimnya di Barcelona. Dalam video yang beredar di media sosial, Thibaut Courtois sempat ikut terpancing perseteruan itu. Dia menghampiri Lamine Yamal, namun langsung dicegah pemain lainnya.

 

