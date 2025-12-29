Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Juara Piala Dunia 2006 Takjub Lihat Kolaborasi Jay Idzes-Tarik Muharemovic di Laga Bologna vs Sassuolo

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 29 Desember 2025 |07:05 WIB
Juara Piala Dunia 2006 Takjub Lihat Kolaborasi Jay Idzes-Tarik Muharemovic di Laga Bologna vs Sassuolo
Jay Idzes dan Tarik Muharemovic bikin kolaborasi apik di lini pertahanan Sassuolo. (Foto: Instagram/@jayidzes)
A
A
A

PELATIH Sassuolo yang pernah memenangkan trofi Piala Dunia 2006, Fabio Grosso, memuji duet bek tengah Jay Idzes-Tarik Muharemovic usai timnya menahan tuan rumah Bologna. Fabio Grosso mengatakan, keduanya bermain bagus. 

Sassuolo menahan Bologna 1-1 di pekan ke-17 Liga Italia 2025-2026. Pertandingan itu digelar di Stadion Renato Dall'Ara, Bologna, Italia pada Senin (29/12/2025) dini hari WIB. 

Tarima Muharemovic bobol gawang Bologna. (Foto: Instagram/@sassuolo)
Tarima Muharemovic bobol gawang Bologna. (Foto: Instagram/@sassuolo)

Bologna sempat unggul lewat tendangan Giovanni Fabbian (47'). Tetapi, Neroverdi -julukan Sassuolo- menyamakan kedudukan via tandukan Tarik Muharemovic (63'). 

1. Senang Sassuolo Curi Poin di Markas Bologna

Fabio Grosso mengatakan sangat senang kendati Sassuolo tak berhasil mencuri tiga poin. Pelatih asli Italia itu menilai, para pemain bermain apik.

"Saya mengucapkan selamat kepada para pemain karena ketika Anda datang ke lapangan ini dan berhasil memainkan permainan seperti yang kami lakukan, itu berarti Anda telah melakukan banyak hal positif," kata Grosso dilansir dari Sassuolo News, Senin (29/12/2025). 

"Kami meninggalkan lapangan ini mungkin dengan beberapa penyesalan. Intinya adalah kami bermain bagus, kami menciptakan peluang baik di babak pertama maupun kedua," sambungnya. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/47/3192343/inter_milan_menang_1_0_atas_atalanta_interen-coX6_large.jpg
Hasil Liga Italia 2025-2026 Semalam: Atalanta vs Inter Milan 0-1, Bologna vs Sassuolo 1-1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/47/3192331/napoli_menang_2_0_atas_cremonese_di_liga_italia_2025_2026-Zkfx_large.jpg
Hasil Cremonese vs Napoli di Liga Italia 2025-2026: Brace Rasmus Hojlund Bikin Emil Audero Dkk Kalah 0-2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/47/3192217/juventus_menang_2_0_atas_pisa_di_liga_italia_2025_2026_juventusfcen-Ii07_large.jpg
Hasil Liga Italia 2025-2026 Semalam: Pisa vs Juventus 0-2, Udinese vs Lazio 1-1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/47/3192117/ceo_sassuolo_tak_berniat_menjual_jay_idzes_di_bursa_transfer_musim_dingin_2026-02NH_large.jpg
CEO Sassuolo Tak Punya Niat Jual Jay Idzes di Bursa Transfer Musim Dingin 2026
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/12/27/11/1660585/sikat-vietnam-timnas-futsal-indonesia-lolos-final-piala-aff-futsal-u19-2025-qbl.jpg
Sikat Vietnam, Timnas Futsal Indonesia Lolos Final Piala AFF Futsal U-19 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2020/08/21/toni_kroos.jpg
Toni Kroos Bikin Pengakuan Mengejutkan soal Real Madrid: Menang pun Tak Pernah Cukup!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement