Juara Piala Dunia 2006 Takjub Lihat Kolaborasi Jay Idzes-Tarik Muharemovic di Laga Bologna vs Sassuolo

PELATIH Sassuolo yang pernah memenangkan trofi Piala Dunia 2006, Fabio Grosso, memuji duet bek tengah Jay Idzes-Tarik Muharemovic usai timnya menahan tuan rumah Bologna. Fabio Grosso mengatakan, keduanya bermain bagus.

Sassuolo menahan Bologna 1-1 di pekan ke-17 Liga Italia 2025-2026. Pertandingan itu digelar di Stadion Renato Dall'Ara, Bologna, Italia pada Senin (29/12/2025) dini hari WIB.

Tarima Muharemovic bobol gawang Bologna. (Foto: Instagram/@sassuolo)

Bologna sempat unggul lewat tendangan Giovanni Fabbian (47'). Tetapi, Neroverdi -julukan Sassuolo- menyamakan kedudukan via tandukan Tarik Muharemovic (63').

1. Senang Sassuolo Curi Poin di Markas Bologna

Fabio Grosso mengatakan sangat senang kendati Sassuolo tak berhasil mencuri tiga poin. Pelatih asli Italia itu menilai, para pemain bermain apik.

"Saya mengucapkan selamat kepada para pemain karena ketika Anda datang ke lapangan ini dan berhasil memainkan permainan seperti yang kami lakukan, itu berarti Anda telah melakukan banyak hal positif," kata Grosso dilansir dari Sassuolo News, Senin (29/12/2025).

"Kami meninggalkan lapangan ini mungkin dengan beberapa penyesalan. Intinya adalah kami bermain bagus, kami menciptakan peluang baik di babak pertama maupun kedua," sambungnya.