Hasil Liga Italia 2025-2026 Semalam: Atalanta vs Inter Milan 0-1, Bologna vs Sassuolo 1-1

HASIL Liga Italia 2025-2026 yang berlangsung Senin (29/12/2025) dini hari WIB akan diulas Okezone. Sebanyak dua laga digelar yang melibatkan Atalanta vs Inter Milan dan Bologna vs Sassuolo.

1. Hasil Atalanta vs Inter Milan

Kemenangan 3-0 AC Milan atas Hellas Verona semalam, memantik motivasi Inter Milan untuk meraih hasil positif. Namun, usaha Nerazzurri -julukan Inter Milan- mendapatkan hasil positif di pekan ke-17 Liga Italia 2025-2026 tidak mudah.

Sebab, skuad asuhan Cristian Chivu ini harus tandang ke markas Atalanta yang dikenal alot saat bermain di markas sendiri. Terbukti secara penguasaan bola, Inter Milan tak terlalu dominan dengan ball possession mencapai 55 persen berbanding 45 persen milik La Dea -julukan Atalanta.

Namun, dari segi pembuatan peluang, Inter Milan jauh lebih andal ketimbang Atalanta. Marcus Thuram dan kawan-kawan membuat empat shot on target, berbanding 0 milik tuan rumah.

Inter Milan menang 1-0 atas Atalanta. (Foto: X/@inter_en)

Di menit 35, Inter Milan sempat membuka keunggulan lewat Marcus Thuram. Namun, setelah wasit melihat Video Assistant Referee (VAR), gol tersebut dianulir. Skor 0-0 bertahan hingga babak pertama usai.

Baru di menit 65, Inter Milan benar-benar unggul 1-0. Memanfaatkan assist Pio Esposito, Lautaro Martinez membobol gawang Atalanta. Skor ini pun bertahan hingga akhir laga.