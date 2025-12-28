Hasil Cremonese vs Napoli di Liga Italia 2025-2026: Brace Rasmus Hojlund Bikin Emil Audero Dkk Kalah 0-2

CREMONA – Hasil Cremonese vs Napoli di Liga Italia 2025-2026 sudah diketahui. Laga di Stadion Giovanni Zini, Cremona, Italia, Minggu (28/12/2025) malam WIB, itu berakhir dengan skor 2-0 untuk I Partenopei.

Kedua gol Napoli diborong oleh Rasmus Hojlund (13’, 45’). Kemenangan itu membawa mereka naik ke posisi 2 klasemen Liga Italia 2025-2026 dengan nilai 34 dari 16 laga.

Rasmus Hojlund membuka skor laga Cremonese vs Napoli 0-1 (Foto: X/@SerieA_EN)

Jalannya Pertandingan

Bermain sebagai tim tamu, Napoli cukup menguasai jalannya babak pertama. Mereka mampu melepaskan enam percobaan di mana dua di antaranya mengarah ke gawang dan menjadi gol!

Kebuntuan pecah di menit ke-13. Sepakan Leonardo Spinazzola membentur bek Cremonese. Bola muntah lalu ditendang Hojlund untuk menaklukkan Audero dari jarak dekat. Napoli unggul 1-0.

Cremonese coba membalas di menit ke-17. Tendangan jarak jauhnya hanya melambung tipis di atas mistar gawang Vanja Milinkovic-Savic.

Napoli mengancam lagi di menit ke-40. Sayangnya, upaya Scott McTominay melebar. Namun, ia melepaskan umpan terobosan matang yang disantap Hojlund di menit ke-45. Skor 2-0 tercipta saat rehat.