HOME BOLA LIGA ITALIA

Hasil AC Milan vs Hellas Verona di Liga Italia 2025-2026: Menang 3-0, Rossoneri Jadi Capolista

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 28 Desember 2025 |20:36 WIB
Hasil AC Milan vs Hellas Verona di Liga Italia 2025-2026: Menang 3-0, <i>Rossoneri</i> Jadi <i>Capolista</i>
AC Milan mengalahkan Hellas Verona 3-0 di Liga Italia 2025-2026 (Foto: AC Milan)
A
A
A

MILAN – Hasil AC Milan vs Hellas Verona di Liga Italia 2025-2026 sudah diketahui. Laga di Stadion San Siro, Milan, Italia, Minggu (28/12/2025) malam WIB, itu berakhir dengan skor 3-0 untuk Rossoneri.

Gol Milan dicetak oleh Christian Pulisic (45+1’) dan Christopher Nkunku (48’, 53’). Kemenangan itu untuk sementara membawa mereka ke puncak klasemen dengan 35 poin dari 16 laga.

Christian Pulisic membuka skor laga AC Milan vs Hellas Verona 1-0 (Foto: AC Milan)
Christian Pulisic membuka skor laga AC Milan vs Hellas Verona 1-0 (Foto: AC Milan)

Jalannya Pertandingan

Bermain di hadapan pendukungnya sendiri, Milan tampil dominan. Mereka mencatatkan hingga 60% penguasaan bola terutama di babak pertama.

Sayangnya, pertahanan rapat Verona bikin Milan kesulitan. Peluang pertama bahkan baru didapat di menit ke-20 kala tembakan Ruben Loftus-Cheek mengenai bek dan menghasilkan tendangan penjuru.

Verona sempat mengintip peluang di menit ke-35. Cheikh Niasse melepaskan tembakan jarak jauh yang untungnya masih melebar sedikit di samping gawang Mike Maignan.

Upaya Milan berbuah tepat jelang turun minum. Dari situasi tendangan penjuru, bola disundul Adrien Rabiot dan diteruskan Pulisic ke gawang. Skor 1-0 untuk tuan rumah saat rehat.

 

