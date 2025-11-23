Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Klik di Sini! Jadwal dan Link Live Streaming Liga Spanyol 2025-2026 Pekan Ke-13 di Vision+

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 23 November 2025 |16:05 WIB
Klik di Sini! Jadwal dan Link Live Streaming Liga Spanyol 2025-2026 Pekan Ke-13 di Vision+
Jadwal pekan ke-13 Liga Spanyol 2025-2026 di Vision+. (Foto: Vision+)
A
A
A

JADWAL dan link live streaming matchday ke-13 Liga Spanyol 2025-2026 bakal dipenuhi deretan laga penting yang mampu memengaruhi persaingan di klasemen. Mulai dari duel panas Barcelona, hingga laga besar Atletico Madrid dan Sevillam semuanya bisa disaksikan di channel beIN SPORTS melalui Vision+ dengan klik di sini.

Berikut Jadwal LaLiga 2025-2026 Matchday 13 di VISION+:

Sabtu, 22 November 2025

02:55 WIB | Valencia vs Levante

19:55 WIB | Alaves vs Celta Vigo

22:10 WIB | Barcelona vs Athletic Bilbao

Minggu, 23 November 2025

00:25 WIB | Osasuna vs Real Sociedad

02:55 WIB | Villarreal vs Mallorca

19:55 WIB | Real Oviedo vs Rayo Vallecano

22:10 WIB | Real Betis vs Girona

Liga Spanyol 2025-2026
Liga Spanyol 2025-2026

Senin, 24 November 2025

00:25 WIB | Getafe vs Atletico Madrid

02:55 WIB | Espanyol vs Sevilla

 

