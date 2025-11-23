JADWAL dan link live streaming matchday ke-13 Liga Spanyol 2025-2026 bakal dipenuhi deretan laga penting yang mampu memengaruhi persaingan di klasemen. Mulai dari duel panas Barcelona, hingga laga besar Atletico Madrid dan Sevillam semuanya bisa disaksikan di channel beIN SPORTS melalui Vision+ dengan klik di sini.
Berikut Jadwal LaLiga 2025-2026 Matchday 13 di VISION+:
Sabtu, 22 November 2025
02:55 WIB | Valencia vs Levante
19:55 WIB | Alaves vs Celta Vigo
22:10 WIB | Barcelona vs Athletic Bilbao
Minggu, 23 November 2025
00:25 WIB | Osasuna vs Real Sociedad
02:55 WIB | Villarreal vs Mallorca
19:55 WIB | Real Oviedo vs Rayo Vallecano
22:10 WIB | Real Betis vs Girona
Senin, 24 November 2025
00:25 WIB | Getafe vs Atletico Madrid
02:55 WIB | Espanyol vs Sevilla