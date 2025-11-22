Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Jadwal dan Link Live Streaming Barcelona vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol 2025-2026

MNC Media , Jurnalis-Sabtu, 22 November 2025 |15:04 WIB
Jadwal dan Link Live Streaming Barcelona vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol 2025-2026
Simak jadwal dan link live streaming Barcelona vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol 2025-2026 (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA – Kompetisi bergengsi LaLiga 2025-2026 kembali menghadirkan laga seru akhir pekan ini yang tak boleh dilewatkan. Barcelona akan menjamu Athletic Bilbao dalam duel penuh intensitas. Pertandingan ini bisa disaksikan di channel beIN Sports 1 melalui VISION+. Link nonton klik di sini

Pertemuan antara Barcelona dan Athletic Bilbao selalu menyuguhkan permainan cepat, pressing tinggi, dan duel-duel fisik yang menegangkan. Barcelona yang tampil kuat musim ini berusaha mempertahankan momentum kemenangan mereka.

Barcelona

Dengan bintang-bintang muda Barca yang terus menunjukkan perkembangan serta Bilbao yang selalu tampil tak kenal takut, laga ini berpotensi menjadi salah satu pertandingan paling menarik di Matchday 13.

Siapa yang akan memenangkan duel panas ini? Simak jadwal pertandingan Barcelona vs Athletic Bilbao di VISION+:

Hari: Sabtu, 22 November 2025

Waktu: 22.10 WIB

Channel: beIN Sports 1 di VISION+

Link streaming: Klik di sini 

 

Halaman:
1 2
      
