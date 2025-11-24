Hasil Elche vs Real Madrid di Liga Spanyol 2025-2026: Los Blancos Tertahan 2-2!

ELCHE – Hasil Elche vs Real Madrid di Liga Spanyol 2025-2026 sudah diketahui. Duel di Stadion Manuel Martinez Valero, Elche, Spanyol, Senin (24/11/2025) dini hari WIB, itu berakhir dengan skor 2-2.

Dua gol Madrid dicetak oleh Dean Huijsen (78’) dan Jude Bellingham (87’). Sedangkan, tuan rumah mengemas dua golnya lewat Aleix Febas (53’) dan Alvaro Rodriguez (84’).

Elche vs Real Madrid di Liga Spanyol 2025-2026 (Foto: La Liga)

Saksikan Liga Spanyol 2025-2026 langsung secara streaming di beIN Sports via Vision+ dengan klik di sini.

Jalannya Pertandingan

Madrid tampil dominan sepanjang 90 menit. Mereka bahkan mencatatkan hingga 19 percobaan dengan delapan tepat sasaran. Hanya saja, kiper Inaki Pena tampil brilian.

Sejumlah peluang didapat kedua kesebelasan dalam 15 menit pertama tapi belum ada yang menuju target. Baru di menit ke-17, upaya Rafa Mir bisa dimentahkan Thibaut Courtois.

Menit ke-21, sundulan Raul Asencio memanfaatkan umpan Trent Alexander-Arnold masih melebar. Selang delapan menit, Mir lagi-lagi mengancam tapi Courtois bisa menghalaunya.

Andre Silva memaksa kiper asal Belgia itu melakukan penyelamatan lagi di menit ke-38. Alhasil, skor 0-0 tercipta di babak pertama.