Xabi Alonso Dipecat Real Madrid karena Ribut dengan 7 Pemain?

XABI Alonso dipecat Real Madrid karena ribut dengan 7 pemain? Masa depan Xabi Alonso sebagai pelatih Real Madrid mulai menjadi pertanyaan. Uniknya, bukan karena performa Real Madrid yang tidak konsisten musim ini, melainkan hubungannya dengan sejumlah pemain Los Blancos -julukan Real Madrid- yang memanas.

Secara prestasi, Real Madrid racikan Xabi Alonso dalam trek tepat memenangkan banyak trofi musim ini. Hingga pekan ke-13 Liga Spanyol 2025-2026, Los Merengues -julukan lain Real Madrid- duduk di puncak klasemen dengan 32 angka, unggul satu poin atas Barcelona di posisi dua.

Real Madrid masih di jalur juara Liga Spanyol 2025-2026. (Foto: La Liga)

Di Liga Champions 2025-2026, Real Madrid memang masih duduk di posisi sembilan dengan sembilan angka. Namun, Kylian Mbappe dan kawan-kawan bisa naik ke posisi lima besar jika menang atas Olympiakos di matchday kelima dini hari nanti.

1. Xabi Alonso Anggap Wajar Konflik di Ruang Ganti

Pelatih yang membawa Bayer Leverkusen juara Bundesliga 2023-2024 ini, tak mau ambil pusing dengan kabar adanya konflik di ruang ganti Real Madrid. Ia mengatakan masalah di ruang ganti Real Madrid telah terjadi sejak lama.

Siapa pun pelatih Real Madrid, pasti mengalami hal yang sama. Sebab, pemain bintang di Real Madrid sangat banyak sehingga ego pemain setiap pemain sangat besar.

“Ini (pelatih Real Madrid) pekerjaan yang menuntut, tetapi saya jelas bukan pelatih pertama yang menghadapi situasi seperti ini. Pelatih-pelatih seperti Carlo Ancelotti, Jose Mourinho atau Manuel Pellegrini pernah mengalami masalah serupa,” kata Xabi Alonso, Okezone mengutip dari Football Espana, Rabu (26/11/2025).