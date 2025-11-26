Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Xabi Alonso Dipecat Real Madrid karena Ribut dengan 7 Pemain?

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 26 November 2025 |13:52 WIB
Xabi Alonso Dipecat Real Madrid karena Ribut dengan 7 Pemain?
Xabi Alonso berpotensi dipecat Real Madrid. (Foto: realmadrid.com)
A
A
A

XABI Alonso dipecat Real Madrid karena ribut dengan 7 pemain? Masa depan Xabi Alonso sebagai pelatih Real Madrid mulai menjadi pertanyaan. Uniknya, bukan karena performa Real Madrid yang tidak konsisten musim ini, melainkan hubungannya dengan sejumlah pemain Los Blancos -julukan Real Madrid- yang memanas.

Secara prestasi, Real Madrid racikan Xabi Alonso dalam trek tepat memenangkan banyak trofi musim ini. Hingga pekan ke-13 Liga Spanyol 2025-2026, Los Merengues -julukan lain Real Madrid- duduk di puncak klasemen dengan 32 angka, unggul satu poin atas Barcelona di posisi dua.

Real Madrid masih di jalur juara Liga Spanyol 2025-2026. (Foto: La Liga)
Real Madrid masih di jalur juara Liga Spanyol 2025-2026. (Foto: La Liga)

Di Liga Champions 2025-2026, Real Madrid memang masih duduk di posisi sembilan dengan sembilan angka. Namun, Kylian Mbappe dan kawan-kawan bisa naik ke posisi lima besar jika menang atas Olympiakos di matchday kelima dini hari nanti.

1. Xabi Alonso Anggap Wajar Konflik di Ruang Ganti

Pelatih yang membawa Bayer Leverkusen juara Bundesliga 2023-2024 ini, tak mau ambil pusing dengan kabar adanya konflik di ruang ganti Real Madrid. Ia mengatakan masalah di ruang ganti Real Madrid telah terjadi sejak lama.

Siapa pun pelatih Real Madrid, pasti mengalami hal yang sama. Sebab, pemain bintang di Real Madrid sangat banyak sehingga ego pemain setiap pemain sangat besar.

“Ini (pelatih Real Madrid) pekerjaan yang menuntut, tetapi saya jelas bukan pelatih pertama yang menghadapi situasi seperti ini. Pelatih-pelatih seperti Carlo Ancelotti, Jose Mourinho atau Manuel Pellegrini pernah mengalami masalah serupa,” kata Xabi Alonso, Okezone mengutip dari Football Espana, Rabu (26/11/2025).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/46/3185453/real_madrid_ditahan_elche_2_2_di_liga_spanyol_2025_2026-fk5R_large.jpeg
Hasil Elche vs Real Madrid di Liga Spanyol 2025-2026: Los Blancos Tertahan 2-2!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/46/3185374/jadwal_pekan_ke_13_liga_spanyol_2025_2026-h0ep_large.jpg
Klik di Sini! Jadwal dan Link Live Streaming Liga Spanyol 2025-2026 Pekan Ke-13 di Vision+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/46/3185278/barcelona_menang_4_0_atas_athletic_bilbao_dalam_lanjutan_liga_spanyol_2025_2026-STOe_large.jpeg
Hasil Barcelona vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol 2025-2026: Menang 4-0, Comeback Manis Blaugrana ke Camp Nou
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/46/3185184/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_barcelona_vs_athletic_bilbao_di_liga_spanyol_2025_2026-KIle_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Barcelona vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol 2025-2026
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/26/11/1648289/hasil-lengkap-liga-champions-chelsea-libas-barcelona-man-city-tersungkur-qil.webp
Hasil Lengkap Liga Champions: Chelsea Libas Barcelona, Man City Tersungkur
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/10/kevin_diks.jpg
Kevin Diks Masuk Tim Terbaik Pekan Ke-11 Liga Jerman 2025-2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement