HOME BOLA LIGA ITALIA

Segini Uang yang Harus Disiapkan AC Milan untuk Tebus Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 05 Desember 2025 |11:25 WIB
Segini Uang yang Harus Disiapkan AC Milan untuk Tebus Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes
Jay Idzes berpotensi gabung AC Milan pada bursa transfer musim panas 2025. (Foto: Instagram/@jayidzes)
A
A
A

SEGINI uang yang harus disiapkan AC Milan untuk menebus kapten Timnas Indonesia Jay Idzes. Mengutip dari Transfermarkt, harga pasar Jay Idzes saat ini berada di angka 7,5 juta euro atau setara Rp145 miliar.

Biasanya ketika ingin mendatangkan pemain, klub mengeluarkan uang lebih banyak ketimbang harga pasar sang pesepakbola. Terbukti di bursa transfer musim panas 2025, Sassuolo mendatangkan Jay Idzes dari Venezia sebesar 8 juta euro, atau lebih tinggi 500 ribu euro dari harga pasar bek 25 tahun tersebut.

1. AC Milan Minimal Keluarkan Rp155 Miliar

Jay Idzes di laga Cagliari vs Sassuolo. (Foto: Instagram/sassuolocalcio)

Mengacu kepada pengeluaran Sassuolo pada musim panas 2025, AC Milan wajib mengeluarkan minimal 8 juta euro atau setara Rp155 miliar untuk mendaratkan eks pemain Go Ahead Eagles tersebut. Namun, berhubung Jay Idzes berstatus bek andalan Sassuolo saat ini dengan total caps 12 penampilan, uang yang dikeluarkan AC Milan bisa lebih tinggi lagi.

Sassuolo berpotensi membanderol Jay Idzes di angka 10-15 juta euro atau setara Rp194 miliar hingga Rp291 miliar. Melihat kualitas Jay Idzes saat ini, tak heran jika bek bertinggi badan 190 sentimeter ini dibanderol tinggi oleh Neroverdi -julukan Sassuolo.

2. Jay Idzes Dibidik AC Milan

Kabar AC Milan memburu Jay Idzes disampaikan jurnalis Italia yang biasa menulis di Sky Sport, Luca Cilli. Menurut Luca Cilli, AC Milan mengincar Jay Idzes karena masih muda dan selalu bermain bagus dalam pola tiga bek.

Jay Idzes tampil oke dalam pola tiga bek saat memperkuat Venezia dan Timnas Indonesia. Dalam pola tersebut, Jay Idzes bisa dimainkan sebagai bek tengah sebelah kanan, kiri maupun sentral.

 

