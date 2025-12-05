Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Jurnalis Italia Bongkar AC Milan Taruh Minat ke Jay Idzes, Segera Tinggalkan Sassuolo?

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 05 Desember 2025 |01:05 WIB
Jurnalis Italia Bongkar AC Milan Taruh Minat ke Jay Idzes, Segera Tinggalkan Sassuolo?
Jay Idzes resmi gabung Sassuolo. (Foto: Sassuolo)
A
A
A

JURNALIS asal Italia, Luca Cilli, mengungkapkan bahwa Jay Idzes sedang diminati oleh AC Milan. Akankah Jay Idzes segera tinggalkan Sassuolo?

Cilli melaporkan Rossoneri -julukan AC Milan- tertarik dengan Jay karena kemampuannya di lini pertahanan. Tetapi, pihak AC Milan belum menghubungi Sassuolo.

Jay Idzes di laga Cagliari vs Sassuolo. (Foto: Instagram/sassuolocalcio)

1. Jay Idzes Andalan di Sassuolo

Jay Idzes saat ini merupakan bek andalan Sassuolo. Pemain berusia 25 tahun itu telah tampil 12 kali sejak direkrut Neroverdi -julukan Sassuolo- pada bursa transfer musim panas 2025.

Pemain Timnas Indonesia itu kerap menjadi sorotan karena tampil solid di lini belakang. Tak ayal, performa Jay mencuri perhatian klub-klub besar Italia.

 

