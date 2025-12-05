Jurnalis Italia Bongkar AC Milan Taruh Minat ke Jay Idzes, Segera Tinggalkan Sassuolo?

JURNALIS asal Italia, Luca Cilli, mengungkapkan bahwa Jay Idzes sedang diminati oleh AC Milan. Akankah Jay Idzes segera tinggalkan Sassuolo?

Cilli melaporkan Rossoneri -julukan AC Milan- tertarik dengan Jay karena kemampuannya di lini pertahanan. Tetapi, pihak AC Milan belum menghubungi Sassuolo.

1. Jay Idzes Andalan di Sassuolo

Jay Idzes saat ini merupakan bek andalan Sassuolo. Pemain berusia 25 tahun itu telah tampil 12 kali sejak direkrut Neroverdi -julukan Sassuolo- pada bursa transfer musim panas 2025.

Pemain Timnas Indonesia itu kerap menjadi sorotan karena tampil solid di lini belakang. Tak ayal, performa Jay mencuri perhatian klub-klub besar Italia.