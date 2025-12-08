Pengakuan Rekan Setim: Jay Idzes Sosok Penting yang Bangkitkan Moral Sassuolo saat Tertinggal

REGGIO EMILIA – Bek Sassuolo, Tarik Muharemovic, angkat bicara mengenai peran krusial Jay Idzes saat timnya sukses membalikkan keadaan dan mengalahkan Fiorentina. Muharemovic mengakui pemain Timnas Indonesia itu adalah sosok di lapangan yang berhasil mengangkat moral tim ketika mereka sempat tertinggal di awal pertandingan.

Sassuolo berhasil menumbangkan Fiorentina 3-1 dalam laga pekan ke-14 Liga Italia 2025-2026 di Mapei Stadium, Reggio Emilia, pada Sabtu 6 Desember 2025 malam WIB. Neroverdi –julukan Sassuolo- sempat dikejutkan oleh gol penalti Rolando Mandragora di menit ke-9.

Namun, mereka mampu membalas via Cristian Volpato (14’) dan gol Tarik Muharemovic (45+1’), sebelum Ismael Kone menambah keunggulan di babak kedua (65’).

1. Peran Idzes di Lini Belakang

Selepas pertandingan, Muharemovic menceritakan momen kebangkitan timnya setelah kebobolan cepat. Bek kelahiran Slovenia itu secara khusus menunjuk Idzes sebagai katalis perubahan mental di lini pertahanan.

"Penting untuk segera bangkit (setelah kebobolan)," buka Muharemovic, dikutip dari Tuttomercatoweb, Senin (8/12/2025).

"(Jay) Idzes membantu saya dan kami, dia banyak bicara di lapangan dan membantu saya meningkatkan moral tim, dan kemudian kami kebobolan gol cepat, masih ada banyak waktu untuk pulih," tambahnya.

Jay IdzJay Idzes. (Foto: Instagram/jayidzes)es

Jay Idzes sendiri bermain tak tergantikan dan mencatatkan performa gemilang, termasuk empat kemenangan duel sempurna melawan striker-striker La Viola. Media Italia, Sassuolo News, bahkan menjuluki Jay sebagai "mimpi buruk" bagi lini depan Fiorentina, terutama setelah berhasil meredam dua penyerang utama mereka.