Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Pengakuan Rekan Setim: Jay Idzes Sosok Penting yang Bangkitkan Moral Sassuolo saat Tertinggal

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 08 Desember 2025 |01:01 WIB
Pengakuan Rekan Setim: Jay Idzes Sosok Penting yang Bangkitkan Moral Sassuolo saat Tertinggal
Pemain Sassuolo, Jay Idzes. (Foto: Instagram/jayidzes)
A
A
A

REGGIO EMILIA – Bek Sassuolo, Tarik Muharemovic, angkat bicara mengenai peran krusial Jay Idzes saat timnya sukses membalikkan keadaan dan mengalahkan Fiorentina. Muharemovic mengakui pemain Timnas Indonesia itu adalah sosok di lapangan yang berhasil mengangkat moral tim ketika mereka sempat tertinggal di awal pertandingan.

Sassuolo berhasil menumbangkan Fiorentina 3-1 dalam laga pekan ke-14 Liga Italia 2025-2026 di Mapei Stadium, Reggio Emilia, pada Sabtu 6 Desember 2025 malam WIB. Neroverdi –julukan Sassuolo- sempat dikejutkan oleh gol penalti Rolando Mandragora di menit ke-9.

Namun, mereka mampu membalas via Cristian Volpato (14’) dan gol Tarik Muharemovic (45+1’), sebelum Ismael Kone menambah keunggulan di babak kedua (65’).

1. Peran Idzes di Lini Belakang

Selepas pertandingan, Muharemovic menceritakan momen kebangkitan timnya setelah kebobolan cepat. Bek kelahiran Slovenia itu secara khusus menunjuk Idzes sebagai katalis perubahan mental di lini pertahanan.

"Penting untuk segera bangkit (setelah kebobolan)," buka Muharemovic, dikutip dari Tuttomercatoweb, Senin (8/12/2025).

"(Jay) Idzes membantu saya dan kami, dia banyak bicara di lapangan dan membantu saya meningkatkan moral tim, dan kemudian kami kebobolan gol cepat, masih ada banyak waktu untuk pulih," tambahnya.

Jay IdzJay Idzes. (Foto: Instagram/jayidzes)es
Jay IdzJay Idzes. (Foto: Instagram/jayidzes)es

Jay Idzes sendiri bermain tak tergantikan dan mencatatkan performa gemilang, termasuk empat kemenangan duel sempurna melawan striker-striker La Viola. Media Italia, Sassuolo News, bahkan menjuluki Jay sebagai "mimpi buruk" bagi lini depan Fiorentina, terutama setelah berhasil meredam dua penyerang utama mereka.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/47/3188385/jay_idzes-PbBg_large.jpg
Media Italia Sebut Jay Idzes Jadi Mimpi Buruk Fiorentina Usai Bawa Sassuolo Menang 3-1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/47/3188428/cremonese_vs_lecce-S9yb_large.jpg
Hasil Cremonese vs Lecce di Liga Italia 2025-2026: Emil Audero Cs Menang 2-0!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/47/3188313/sassuolo_menang_3_1_atas_fiorentina-Zcas_large.jpg
Hasil Liga Italia 2025-2026 Semalam: Sassuolo Menang 3-1 atas Fiorentina, Inter Milan Sikat Como 4-0
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/47/3188222/jay_idzes-ckYq_large.jpg
Harga Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes Tembus Rp388 Miliar pada Musim Panas 2026, AC Milan Sanggup Bayar?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/07/51/1652839/indonesia-sports-summit-2025-bukti-dukungan-semua-pihak-untuk-masa-depan-olahraga-indonesia-vdu.webp
Indonesia Sports Summit 2025, Bukti Dukungan Semua Pihak untuk Masa Depan Olahraga Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/07/putri_kw.jpg
Komentar Putri KW usai Indonesia Tembus Semifinal SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement