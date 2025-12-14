Bobotoh Cantik Sebut Persib Bandung Menang 2-0 atas Malut United di Super League 2025-2026 Siang Ini

OPTIMISME tinggi menyelimuti Bobotoh jelang laga Persib Bandung menghadapi Malut United. Salah satunya Bobotoh cantik asal Kabupaten Bandung Barat, Chintya (25), yang memprediksi Maung Bandung -julukan Persib Bandung- mampu melanjutkan tren positif dalam lanjutan Super League 2025-2026 yang digelar di Stadion Kie Raha, Minggu (14/12/2025) pukul13.30 WIB.



Menurut Chintya, performa Persib Bandung yang sedang menanjak terutama usai kemenangan penting di ajang Asia, menjadi alasan utama dirinya menjagokan tim kesayangannya. Ia menilai kepercayaan diri pemain tengah berada di level terbaik.



“Lihat dari beberapa pertandingan terakhir, Persib lagi bagus banget permainannya. Kemenangan di Asia bikin mental pemain naik, jadi harusnya itu kebawa ke liga,” ujar Chintya saat ditemui Okezone, Minggu (14/12/2205).

1. Pemain Persib Bandung Tampil Konsisten

Chintya menyoroti performa sejumlah pemain inti Persib Bandung yang dinilainya tampil konsisten. Ia secara khusus menyebut nama Ramon Tanque sebagai pemain yang berpotensi menjadi pembeda di laga nanti siang.

Ramon Tanque sedang on fire bersama Persib Bandung. (Foto: Instagram/@persib)





“Ramon sekarang lagi on fire. Dua laga terakhir dia cetak gol, dan aku yakin lawan Malut United juga bisa cetak gol lagi,” katanya.



Selain lini depan, Bobotoh cantik yang kerap menyaksikan laga Persib langsung di stadion itu juga mengapresiasi kekokohan lini pertahanan Maung Bandung. Ia menilai organisasi pertahanan Persib Bandung semakin solid dan jarang membuat kesalahan fatal.



“Belakangnya sekarang rapih. Beberapa laga bisa clean sheet, itu bikin aku cukup yakin Persib nggak gampang kebobolan,” ucapnya.