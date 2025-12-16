Statistik Apik Jay Idzes saat Bantu Sassuolo Imbangi AC Milan 2-2 di Liga Italia 2025-2026

MILAN – Statistik apik dicatatkan Jay Idzes saat membantu Sassuolo mengimbangi AC Milan 2-2 di Liga Italia 2025-2026. Ia berhasil membuktikan kualitasnya dalam laga tersebut.

Duel AC Milan vs Sassuolo itu berlangsung di Stadion San Siro, Milan, Italia, Minggu 14 Desember 2025 malam WIB. Di luar dugaan, Rossoneri membuang tiga poin!

Sassuolo unggul duluan lewat Ismael Kone (13’). Davide Bartesaghi (34’, 57’) membawa Milan memimpin 2-1. Tim tamu lalu memaksakan skor imbang 2-2 berkat gol Armand Lauriente (77’).

1. Tampil Penuh

Dalam laga itu, Idzes tampil penuh selama 90 menit. Ia bahu membahu di lini pertahanan Sassuolo bersama dengan Tarik Muharemovic, Fali Cande, dan Sebastian Balukiewicz.

Dari data AiScore, Idzes melakukan tiga kali intersepsi dan lima kali clearance atau sapuan. Selain itu, ia juga sekali memblok tendangan pemain tim lawan.

Idzes juga cukup memanjakan rekan-rekannya dari segi operan bola. Oleh dikarenakan, operan bolanya punya catatan akurasi 93 persen.