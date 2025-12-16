Sindiran Cristian Chivu Usai Inter Milan Puncaki Klasemen Liga Italia 2025-2026: Kami Diprediksi Finis 10

MILAN – Pelatih Inter Milan, Cristian Chivu, menyindir suara-suara sumbang yang menyebut skuad asuhannya sudah habis. Apalagi, saat ini Nerazzurri duduk di puncak klasemen Liga Italia 2025-2026.

Inter menggusur tetangganya AC Milan usai menang 2-1 atas Genoa di kandang lawan, Stadion Luigi Ferraris, Genoa, Italia, Senin 15 Desember 2025 dini hari WIB. Namun, kemenangan itu tidak diraih dengan mudah.

Tim tamu memang sempat unggul 2-0 lewat gol Yann Bisseck (6’) dan Lautaro Martinez (38’). Sayangnya, gawang Yann Sommer dibobol Vitinha (68’) sehingga Inter harus mempertahankan skor 2-1 hingga bubaran.

1. Sindir

Yang penting, kemenangan tipis 2-1 itu sukses membawa Inter ke puncak. Mereka mengoleksi 33 poin dari 15 pertandingan yang telah dilakoni, unggul 2 angka dari Milan yang diimbangi Sassuolo 2-2.

Usai laga, Chivu menyindir habis mereka yang sempat meragukan Inter. Menurutnya, hasil ini tidak terlepas dari kerja keras yang ditunjukkan Lautaro dan kawan-kawan.

“Beberapa bulan lalu, mereka menyebut kami finis posisi 8 atau 10 karena kami terlihat sudah habis. Kami bekerja keras untuk menunjukkan nilai kami,” tegas Chivu, dikutip dari Football Italia, Selasa (16/12/2025).