Jay Idzes Tampil Solid saat Sassuolo Tahan AC Milan 2-2, Minat Rossoneri Kian Menguat?

MILAN – Bek Timnas Indonesia, Jay Idzes, dinilai menunjukkan performa yang cukup baik saat membantu klubnya, Sassuolo, menahan raksasa Serie A, AC Milan. Penampilan impresif Jay dalam laga tersebut diyakini dapat membuat Rossoneri—julukan AC Milan—semakin tertarik untuk merekrutnya.

Sassuolo berhasil menahan AC Milan dengan skor 2-2 pada pekan ke-15 Liga Italia 2025-2026. Pertandingan hard-fought tersebut berlangsung di San Siro, Milan, Italia, pada Minggu 14 Desember 2025.

1. Tinjauan Performa dan Statistik Idzes

Dalam pertandingan sengit itu, Jay Idzes bermain penuh selama 90 menit. Media Italia, Sassuolo News, memberikan penilaian pemain Timnas Indonesia itu bermain cukup solid meskipun ia tidak sepenuhnya sempurna.

“Dia (Jay Idzes) terlambat menjangkau Bartesaghi untuk gol kedua. Tetapi, dia juga tampil cemerlang dalam situasi lain, menutup pergerakan penyerang Rossoneri,” tulis Sassuolo News, dikutip pada Senin (15/12/2025).

AC Milan vs Sassuolo berakhir 2-2 (Foto: X/@SerieA_ID)

Dari data statistik yang dicatat Aiscore, mantan pemain Venezia itu menorehkan tiga kali intersepsi dan lima kali clearance. Selain itu, ia juga berhasil sekali memblok tendangan pemain tim lawan.

Jay Idzes dinilai cukup baik dalam mendistribusikan bola kepada rekan-rekannya dan juga sempat mencatatkan satu tembakan ke gawang AC Milan. Secara keseluruhan, pemain berusia 25 tahun itu mendapatkan penilaian cukup lumayan, yakni 6,6.