HOME BOLA LIGA ITALIA

Rumor Jay Idzes dan Tarik Muharemovic Diincar AC Milan Kian Kencang, CEO Sassuolo Akhirnya Buka Suara

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 15 Desember 2025 |20:49 WIB
Rumor Jay Idzes dan Tarik Muharemovic Diincar AC Milan Kian Kencang, CEO Sassuolo Akhirnya Buka Suara
Jay Idzes dan Tarik Muharemovic diincar AC Milan. (Foto: Instagram/jayidzes)
A
A
A

SASSUOLO – CEO Sassuolo, Giovanni Carnevali, memberikan tanggapan resmi mengenai rumor transfer yang mengaitkan dua bek andalannya, Jay Idzes dan Tarik Muharemovic, dengan raksasa Italia, AC Milan. Carnevali menegaskan hingga saat ini, Sassuolo belum mengadakan komunikasi formal dengan klub manapun terkait transfer pemain.

Belakangan ini, AC Milan dikabarkan menaruh minat besar pada bek Timnas Indonesia, Jay Idzes dan Tarik Muharemovic. Kedua pemain tersebut memang merupakan palang pintu utama di jantung pertahanan Neroverdi –julukan Sassuolo.

Rossoneri –julukan AC Milan– menaruh minat pada kedua pemain bertahan itu lantaran lini pertahanan mereka dinilai keropos. Selain dua pemain muda tersebut, beberapa laporan juga menyebutkan AC Milan tertarik untuk memulangkan veteran Thiago Silva.

1. Belum Ada Negosiasi Resmi

Di tengah ramainya spekulasi tersebut, Carnevali akhirnya angkat bicara. Bos Sassuolo itu menegaskan bahwa belum ada negosiasi yang terjadi antara Sassuolo, AC Milan, maupun klub peminat lainnya.

Jay Idzes. (Foto: Instagram/jayidzes)
Jay IdzJay Idzes. (Foto: Instagram/jayidzes)es

“Kami belum pernah berbicara dengan klub lain,” kata Carnevali dilansir dari Sassuolo News, Senin (15/12/2025).

“Kami mendengar ada ketertarikan, tetapi satu-satunya yang kami ketahui adalah dia (Tarik Muharemovic) pemain dengan kualitas hebat, sesuatu yang jarang dimiliki pemain seusianya. Namun, saat ini belum ada negosiasi,” tambahnya.

 

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita bola lainnya
