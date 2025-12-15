Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

AC Milan vs Sassuolo Berakhir 2-2, Jay Idzes Dkk Berpeluang Tembus Zona Eropa!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 15 Desember 2025 |08:37 WIB
AC Milan vs Sassuolo Berakhir 2-2, Jay Idzes Dkk Berpeluang Tembus Zona Eropa!
Sassuolo berpeluang menembus zona Eropa usai menahan AC Milan 2-2! (Foto: X/@SerieA_ID)
A
A
A

MILAN – Sassuolo berhasil menahan AC Milan 2-2 dalam lanjutan Liga Italia 2025-2026. Kini, Jay Idzes dan kawan-kawan berpeluang menembus zona Eropa!

Duel AC Milan vs Sassuolo itu berlangsung di Stadion San Siro, Milan, Italia, Minggu 14 Desember 2025 malam WIB. Di luar dugaan, Rossoneri membuang tiga poin!

AC Milan vs Sassuolo

Sassuolo unggul duluan lewat Ismael Kone (13’). Davide Bartesaghi (34’, 57’) membawa Milan memimpin 2-1. Tim tamu lalu memaksakan skor imbang 2-2 berkat gol Armand Lauriente (77’).

1. Zona Eropa

Hasil seri itu patut disesali Milan lantaran tertahan di posisi 2 dengan 32 poin dari 15 laga. Mereka kini tertinggal 2 angka dari rival sekotanya Inter Milan di puncak klasemen.

Sementara, hasil seri patut disyukuri Sassuolo. Neroverdi kini nangkring di tangga ke-9 dengan raihan 21 poin dari 15 laga. Bisa dibilang, mereka sudah setengah jalan untuk selamat dari degradasi.

Anak asuh Fabio Grosso bahkan berpeluang finis di zona Eropa! Sassuolo hanya berjarak 6 angka dengan AS Roma di posisi 4 dan masing-masing 5 poin ke Juventus di urutan 5 serta 4 angka ke Bologna di tangga keenam.

 

Halaman:
1 2
      
