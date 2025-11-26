Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Sassuolo Ditahan Pisa 2-2, Jay Idzes Suntik Motivasi untuk Rekan Setim

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 26 November 2025 |04:47 WIB
Sassuolo Ditahan Pisa 2-2, Jay Idzes Suntik Motivasi untuk Rekan Setim
Jay Idzes cukup kecewa karena Sassuolo hanya bermain 2-2 melawan Pisa di giornata 12 Liga Italia 2025-2026 (Foto: Instagram/@jayidzes)
A
A
A

REGGIO EMILIA – Jay Idzes cukup kecewa karena Sassuolo hanya bermain 2-2 melawan Pisa di giornata 12 Liga Italia 2025-2026. Namun, kapten Timnas Indonesia itu segera mengajak rekan-rekannya untuk bangkit.

Laga Sassuolo vs Pisa itu digelar di Stadion Citta del Tricolore, Reggio Emilia, Italia, Selasa 25 November 2025 dini hari WIB. Neroverdi harus dua kali tertinggal dari tamunya.

Jay Idzes di laga Cagliari vs Sassuolo. (Foto: Instagram/sassuolocalcio)

Pisa mencetak gol lewat M’Bala Nzola (4’) dan Henrik Meister (81’). Untungnya, Nemanja Matic (6’) dan Kristian Thorstvedt (90+5’) menyelamatkan wajah Sassuolo.

1. Tidak Puas

Idzes mengaku tidak puas dengan hasil imbang tersebut. Akan tetapi, ia menyadari persaingan di kompetisi kasta teratas di Italia memang tidak mudah.

"Kami baru promosi, tetapi kami ingin tetap di Serie A dan tampil baik di liga ini. Melalui latihan dan pertandingan, kami perlu terus meningkatkan mentalitas kami," ucap Idzes dilansir dari laman resmi klub, Rabu (26/11/2025).

Pemain berusia 25 tahun itu mengatakan rekan-rekannya harus dalam kepercayaan diri dan semangat berlipat ganda. Hal tersebut agar Sassuolo dapat meraih hasil maksimal dalam laga-laga ke depan.

 

