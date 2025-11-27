Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pembagian Grup Sepakbola SEA Games 2025 Usai Kamboja Mundur: Timnas Indonesia U-22 Hadapi 2 Tim!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 27 November 2025 |20:52 WIB
Pembagian Grup Sepakbola SEA Games 2025 Usai Kamboja Mundur: Timnas Indonesia U-22 Hadapi 2 Tim!
Pembagian grup sepakbola SEA Games 2025 usai Timnas Kamboja U-22 mundur sudah diketahui (Foto: PSSI)
A
A
A

PEMBAGIAN grup sepakbola SEA Games 2025 usai Timnas Kamboja U-22 mundur tidak terlalu berpengaruh terhadap Timnas Indonesia U-22. Garuda Muda tetap ada di Grup C!

Drawing Grup Sepakbola SEA Games 2025 sudah dilakukan sejak Oktober silam. Sebanyak 10 tim dibagi ke dalam tiga grup, di mana dua akan berisi tiga negara, dan satu grup dihuni empat tim.

1. Tidak Diulang

Timnas Kamboja U-22 mundur dari SEA Games 2025. (Foto: Instagram/ffc_official_ig)

Kamboja U-22 awalnya masuk Grup A SEA Games 2025 bersama Timnas Thailand U-22 dan Timnas Timor Leste U-22. Lalu, Grup B dihuni Timnas Vietnam U-22, Timnas Malaysia U-22, dan Timnas Laos U-22.

Grup C berisi Timnas Indonesia U-22, Timnas Filipina U-22, Timnas Myanmar U-22, dan Timnas Singapura U-22. Mundurnya Kamboja dari keikutsertaan otomatis mengubah komposisi grup ini.

“Turnamen sepakbola putra SEA Games 2025 telah difinalisasi setelah Kamboja mengundurkan diri dari kompetisi,” bunyi unggahan di akun X Goal Thailand @Goal_TH, Kamis (27/11/2025).

“Tim-tim yang tersisa di Grup A, termasuk tuan rumah Thailand dan Timor-Leste, akan bergabung dengan Singapura,” imbuh unggahan tersebut.

 

Halaman:
1 2
      
