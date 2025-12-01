Hasil AS Roma vs Napoli di Liga Italia 2025-2026: Kalah 0-1, Giallorossi Terlempar ke Posisi 4!

Napoli menang 1-0 atas AS oma di Liga Italia 2025-2026. (Foto: X/@ASRomaEN)

HASIL AS Roma vs Napoli di pekan ke-13 Liga Italia 2025-2026 sudah diketahui. Setelah melalui 90 menit pertandingan di Stadion Olimpico, Roma, pada Senin (1/12/2025) dini hari WIB, Partenopei -julukan Napoli- menang 1-0.

Gol tunggal kemenangan Napoli dicetak David Neres di menit 36, memanfaatkan assist Ramus Hojlund. Berkat kemenangan ini, Napoli naik ke posisi dua klasemen sementara Liga Italia 2025-2026 dengan 28 angka.

AS Roma kalah 0-1 dari Napoli. (Foto: X/@officialasroma)

Koleksi 28 angka ini sama persis dengan AC Milan di puncak klasemen. Sementara bagi AS Roma, kekalahan ini membuat mereka merosot ke posisi empat klasemen dengan 27 poin.

Jalannya Pertandingan

AS Roma tidak didampingi sang pelatih, Gian Piero Gasperini, karena harus menjalani skorsing efek mendapatkan kartu merah di laga sebelumnya. Alhasil, AS Roma didampingi sang asisten pelatih Tullio Gritti di laga kali ini.

Tullio Gritti menurunkan formasi 3-4-3, sama persis dengan Napoli racikan Antonio Conte. Secara penguasaan bola, Giallorossi -julukan AS Roma- lebih dominan.

Terbukti, Bryan Cristante dan kawan-kawan mencatatkan 56 persen penguasaan bola, berbanding 44 persen milik Napoli. Namun, perihal pembuatan peluang, Napoli lebih unggul.

Tercatat Napoli membuat lima shot on target, berbanding dua milik AS Roma. Sampai akhirnya di menit 36, Napoli membuka keunggulan.