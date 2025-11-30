Hasil Pisa vs Inter Milan di Liga Italia 2025-2026: Brace Lautaro Martinez Menangkan Nerazzurri 2-0

Inter Milan menang 2-0 atas Pisa di Liga Italia 2025-2026 (Foto: X/@Inter)

PISA – Hasil Pisa vs Inter Milan di Liga Italia 2025-2026 sudah diketahui. Laga di Stadion Arena Garibaldi, Pisa, Italia, Minggu (30/11/2025) malam WIB, itu berakhir dengan skor 2-0 untuk Nerazzurri.

Kedua gol Inter diborong Lautaro Martinez (69’, 80’). Mereka kembali ke jalur kemenangan usai kalah di derby pekan lalu.

Lautaro Martinez cetak 2 gol di laga Pisa vs Inter Milan (Foto: X/@Inter)

Jalannya Pertandingan

Kekalahan pekan lalu membuat Inter ganas memburu kemenangan. Di menit ketujuh, Hakan Calhanoglu melihat kiper Simone Scuffet sedikit keluar dari gawang. Tapi, cungkilannya melambung.

Menit ke-11, eksekusi tendangan bebas Federico Dimarco meluncur deras tapi Scuffet bisa menghentikannya. Selang 11 menit, gantian sundulan Francesco Acerbi melebar dari target.

Pisa bukan tanpa peluang. Menit ke-29, upaya Gabriele Piccinini melesat tipis dari gawang Yann Sommer. Sedangkan, usaha Lautaro di menit ke-40 juga masih melambung sedikit saja.

Tak ada peluang tercipta di sisa waktu babak pertama. Skor 0-0 bertahan hingga rehat. Usai istirahat, Inter masih mempertahankan dominasi.