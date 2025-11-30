PISA – Hasil Pisa vs Inter Milan di Liga Italia 2025-2026 sudah diketahui. Laga di Stadion Arena Garibaldi, Pisa, Italia, Minggu (30/11/2025) malam WIB, itu berakhir dengan skor 2-0 untuk Nerazzurri.
Kedua gol Inter diborong Lautaro Martinez (69’, 80’). Mereka kembali ke jalur kemenangan usai kalah di derby pekan lalu.
Jalannya Pertandingan
Kekalahan pekan lalu membuat Inter ganas memburu kemenangan. Di menit ketujuh, Hakan Calhanoglu melihat kiper Simone Scuffet sedikit keluar dari gawang. Tapi, cungkilannya melambung.
Menit ke-11, eksekusi tendangan bebas Federico Dimarco meluncur deras tapi Scuffet bisa menghentikannya. Selang 11 menit, gantian sundulan Francesco Acerbi melebar dari target.
Pisa bukan tanpa peluang. Menit ke-29, upaya Gabriele Piccinini melesat tipis dari gawang Yann Sommer. Sedangkan, usaha Lautaro di menit ke-40 juga masih melambung sedikit saja.
Tak ada peluang tercipta di sisa waktu babak pertama. Skor 0-0 bertahan hingga rehat. Usai istirahat, Inter masih mempertahankan dominasi.