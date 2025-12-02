Girang Cremonese Bantai Bologna 3-1, Davide Nicola Puji Emil Audero Dkk

BOLOGNA – Pelatih Cremonese, Davide Nicola, girang dengan kemenangan telak 3-1 atas Bologna dalam lanjutan Liga Italia 2025-2026. Ia pun memuji kinerja apik Emil Audero dan kawan-kawan di lini belakang.

1. Curi 3 Poin

Cremonese berhasil mencuri tiga poin dari kandang Bologna, Stadion Renato Dall’Ara, Bologna, Italia Selasa (2/12/2025) dini hari WIB. Tim tamu yang bermain agresif berhasil mencuri keunggulan via Martin Payero (31’).

Empat menit berselang, Jamie Vardy (35’) berhasil menggandakan keunggulan Cremonese. Bologna yang bertindak sebagai tuan rumah tak menyerah begitu saja. Mereka berhasil memperkecil ketertinggalan lewat penalti Riccardo Orsolini (45+3’).

Pada babak kedua, Vardy (50’) kembali mencatatkan namanya di papan skor usai mengecoh kiper lawan. Selepas laga, Nicola tak mampu menyembunyikan kebahagiaan berhasil memenangkan pertandingan itu.

“Tanpa rasa malu, saya senang membawa pulang tiga poin, yang telah hilang di sini selama lebih dari 35 tahun,” kata Nicola, dilansir dari laman resmi Cremonese, Selasa (2/12/2025).

“Kami tahu kami harus memainkan pertandingan penting secara teknis, taktis, dan emosional,” tukas pria asal Italia itu.