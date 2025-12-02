Media Italia Puji Setinggi Langit Penampilan Apik Emil Audero saat Cremonese Bekuk Bologna 3-1

BOLOGNA - Kemenangan mengejutkan Cremonese 3-1 atas tim kuat Bologna dalam lanjutan Liga Italia 2025-2026 tak lepas dari performa luar biasa sang penjaga gawang asal Indonesia, Emil Audero. Media Italia, Tuttomercatoweb, secara khusus memberikan pujian tinggi dan nilai istimewa atas kontribusi Audero di momen-momen krusial pertandingan.

Cremonese berhasil mencuri tiga poin penting dari kandang Bologna, Stadion Renato Dall’Ara, pada Selasa (2/12/2025) dini hari WIB. Tim tamu bermain efektif dan berhasil unggul lebih dulu lewat gol Martin Payero (31’) dan brace Jamie Vardy (35’, 50’).

Bologna hanya mampu membalas satu gol lewat eksekusi penalti Riccardo Orsolini pada menit ke-45+3. Usai pertandingan, media Italia menyanjung Vardy atas brace yang dicetaknya, namun perhatian juga tertuju pada penampilan apik Audero di lini pertahanan.

1. Pujian untuk Performa Audero

Kiper Timnas Indonesia, Emil Audero, mendapatkan pujian setinggi langit dan nilai tinggi (7) dari Tuttomercatoweb. Media Italia itu menilai Emil Audero adalah sosok yang tepat untuk menyelamatkan gawang Cremonese pada momen-momen yang menentukan.

Laporan Tuttomercatoweb merinci beberapa aksi gemilang Audero sepanjang laga. Disebutkan, Audero memiliki refleks yang sangat baik saat merespons tembakan kaki kiri berbahaya dari Benjamin Dominguez yang mengarah ke tiang jauh.

“Dia (Emil Audero) dengan percaya diri memblok umpan silang kaki kiri (Juan) Miranda dan secara efektif memblok tembakan jarak dekat,” tulis laporan Tuttomercatoweb, dikutip pada Selasa (2/12/2025).

Emil Audero di laga Bologna vs Cremonese. (Foto: Instagram/emil_audero)

2. Penampilan Kunci dalam Momen Krusial

Lebih lanjut, media Italia tersebut juga menyoroti keberanian dan timing Audero dalam duel-duel satu lawan satu.