Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Bursa Transfer Persib Bandung: Bojan Hodak Datangkan 5 Pemain Baru pada Januari 2026?

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 22 Januari 2026 |11:08 WIB
Bursa Transfer Persib Bandung: Bojan Hodak Datangkan 5 Pemain Baru pada Januari 2026?
Layvin Kurzawa segera diresmikan sebagai pemain Persib Bandung. (Foto: Instagram/@kurzawa)
A
A
A

PERSIB Bandung berpotensi mendatangkan lima pemain baru tambahan di bursa transfer Januari 2026 atau paruh kedua musim. Mengutip dari Transfermarkt, ada lima pemain yang dikait-kaitkan dengan Persib Bandung.

Sebanyak lima pemain yang dimaksud adalah Alberto Rodriguez (Mohun Bagan SG), Layvin Kurzawa (Tanpa Klub), Cyrus Margono (Tanpa Klub), Marko Dugandzic (Tanpa Klub) dan Terence Kongolo (Tanpa Klub)

Layvin Kurzawa segera gabung Persib Bandung. (Foto: Instagram/kurzawa)
Layvin Kurzawa segera gabung Persib Bandung. (Foto: Instagram/kurzawa)

1. Persib Bandung Konfirmasi Datangkan 1 Pemain

Manajer Persib Bandung, Umuh Muchtar, mengatakan kemungkinan hanya mendatangkan satu pemain baru di bursa transfer paruh musim. Satu-satunya pemain itu adalah pesepakbola asing, bukan pemain lokal.

“Pemain baru kemungkinan cuma paling-paling kemungkinan cuma satu. Asing ya. Rencana asing,” kata Umuh Muchtar.

Berhubung ada kata “kemungkinan”, bisa saja lebih dari satu pemain yang didatangkan Persib Bandung. Saat ini ada satu pemain yang kencang disebut akan gabung Persib Bandung, yakni Layvin Kurzawa.

Mantan pemain Paris Saint-Germain (PSG) itu dikabarkan dikontrak Persib Bandung enam bulan. Ia disebut-sebut akan diperkenalkan sebagai pemain anyar Persib Bandung akhir pekan ini.

“Ya untuk berita agar biar tidak simpang siur, ya, tunggu aja nanti. Mungkin besok atau lusa ada yang latihan penambahan dan tidaknya ketahuan,” lanjut Umuh Muchtar.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/21/49/3196740/shayne_pattynama_berpeluang_gabung_persija_jakarta_pada_januari_2026_seasiagoal-RK9J_large.jpg
Shayne Pattynama Gabung Persija Jakarta? Pemain Timnas Indonesia Kumpul di Super League!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/21/49/3196705/diego_campos_resmi_gabung_bali_united-LvB8_large.jpg
Mantan Pemain Timnas Kosta Rika Diego Campos Resmi Gabung Bali United!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/21/49/3196664/federico_barba_bertahan_di_persib_bandung_hingga_akhir_musim_federicobarba-LMbs_large.jpg
Umuh Muchtar: 1 Pemain Asing Gabung Persib Bandung, Federico Barba Bertahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/49/3196437/gustavo_franca_siap_bangkit_bersama_arema_fc-thJO_large.jpg
Kata-Kata Eks Pemain Persija Jakarta Gustavo Franca Usai Resmi Gabung Arema FC
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/22/11/1668575/hasil-liga-champions-liverpool-hancurkan-marseille-30-barcelona-berjaya-di-kandang-praha-iht.webp
Hasil Liga Champions: Liverpool Hancurkan Marseille 3-0, Barcelona Berjaya di Kandang Praha
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/11/pelatih_persib_bandung_bojan_hodak_foto_persib.jpg
Jelang Persib vs PSBS Biak, Bojan Hodak Sebut Dua Pemain Masih Absen Latihan
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement