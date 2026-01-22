PERSIB Bandung berpotensi mendatangkan lima pemain baru tambahan di bursa transfer Januari 2026 atau paruh kedua musim. Mengutip dari Transfermarkt, ada lima pemain yang dikait-kaitkan dengan Persib Bandung.
Sebanyak lima pemain yang dimaksud adalah Alberto Rodriguez (Mohun Bagan SG), Layvin Kurzawa (Tanpa Klub), Cyrus Margono (Tanpa Klub), Marko Dugandzic (Tanpa Klub) dan Terence Kongolo (Tanpa Klub)
Manajer Persib Bandung, Umuh Muchtar, mengatakan kemungkinan hanya mendatangkan satu pemain baru di bursa transfer paruh musim. Satu-satunya pemain itu adalah pesepakbola asing, bukan pemain lokal.
“Pemain baru kemungkinan cuma paling-paling kemungkinan cuma satu. Asing ya. Rencana asing,” kata Umuh Muchtar.
Berhubung ada kata “kemungkinan”, bisa saja lebih dari satu pemain yang didatangkan Persib Bandung. Saat ini ada satu pemain yang kencang disebut akan gabung Persib Bandung, yakni Layvin Kurzawa.
Mantan pemain Paris Saint-Germain (PSG) itu dikabarkan dikontrak Persib Bandung enam bulan. Ia disebut-sebut akan diperkenalkan sebagai pemain anyar Persib Bandung akhir pekan ini.
“Ya untuk berita agar biar tidak simpang siur, ya, tunggu aja nanti. Mungkin besok atau lusa ada yang latihan penambahan dan tidaknya ketahuan,” lanjut Umuh Muchtar.