Persib Bandung Juara Paruh Musim Super League 2025-2026, Eliano Reijnders: Perjalanan Masih Panjang!

PEMAIN Persib Bandung, Eliano Reijnders, enggan terlena dengan status pemuncak klasemen Super League 2025-2026 yang dimiliki Maung Bandung -julukan Persib Bandung. Eliano Reijnders mengingatkan Persib Bandung harus tetap fokus di setiap laga.

Persib Bandung saat ini memuncaki klasemen sementara Super League 2025-2026. Maung Bandung menjadi pemuncak klasemen setelah menumbangkan Persija Jakarta 1-0 di pekan ke-17 Super League 2025-2026 pada Minggu, 11 Januari 2026 sore WIB.

1. Tak Mau Terlena dengan Posisi Persib Bandung di Puncak Klasemen

Pasukan Bojan Hodak kini memimpin klasemen sementara Super League 2025-2026 dengan koleksi 38 poin, unggul satu angka atas Borneo FC di posisi dua. Namun, Eliano Reijnders tidak mau terlena dengan status pemuncak klasemen.

"Tentu saja itu saya pikir bagus, tapi masih jauh jalan yang perlu kami hadapi, kami harus tetap fokus di putaran kedua,” kata Eliano Reijnders, Okezone mengutip dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (ILeague), Kamis (22/1/2026).

2. Eliano Reijnders Siap Bermain di Posisi Mana pun

Eliano Reijnders siap mengerahkan segalanya untuk menjaga Persib Bandung tetap di puncak. Adik gelandang Manchester City, Tijjani Reijnders, itu diketahui telah tampil dalam 13 laga bersama Persib Bandung.

Selama itu, Eliano Reijnders sering ditempatkan di posisi berbeda seperti sayap kanan, sayap kiri, second striker, hingga gelandang bertahan. Ia menyatakan siap ditempatkan di mana pun ketika Persib membutuhkan.