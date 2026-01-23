Bojan Hodak Pastikan Persib Bandung Siap Tempur Lawan PSBS Biak Pekan Ini

BANDUNG – Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, memastikan anak asuhnya siap tempur melawan PSBS Biak akhir pekan di Super League 2025-2026. Apalagi, mereka tengah dalam momentum positif.

Duel Persib Bandung vs PSBS Biak itu merupakan pekan ke-18 Super League 2025-2026 atau sekaligus awal dari putaran dua. Laga akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Minggu 25 Januari 2026.

1. Fisik dan Taktik

Skuad Maung Bandung mulai bersiap dengan menggelar latihan di lapangan pendamping Stadion GBLA pada Rabu 21 Januari 2026. Setelah ditempa latihan fisik usai jeda putaran pertama, kini Thom Haye cs sudah memasuki latihan taktik.

"Kami telah menggembleng latihan fisik untuk pemain selama empat hari dan memberikan dua hari libur untuk kembali menyegarkan kondisi,” ucap Hodak, dilansir dari laman resmi Persib Bandung, Jumat (23/1/2026).

Pria asal Kroasia itu mengatakan, timnya terlihat sangat siap menghadapi PSBS . Kondisi tersebut membuatnya optimistis sang juara bertahan bisa meraih hasil positif di laga tersebut.

“Sekarang, kami memulai lagi, punya empat hari untuk masuk ke latihan taktik, dan kami siap menghadapi PSBS Biak," tukas Hodak.