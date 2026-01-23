Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Bojan Hodak Pastikan Persib Bandung Siap Tempur Lawan PSBS Biak Pekan Ini

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 23 Januari 2026 |00:32 WIB
Bojan Hodak Pastikan Persib Bandung Siap Tempur Lawan PSBS Biak Pekan Ini
Bojan Hodak pastikan skuad Persib Bandung siap tempur lawan PSBS Biak pekan ini (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

BANDUNG – Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, memastikan anak asuhnya siap tempur melawan PSBS Biak akhir pekan di Super League 2025-2026. Apalagi, mereka tengah dalam momentum positif.

Duel Persib Bandung vs PSBS Biak itu merupakan pekan ke-18 Super League 2025-2026 atau sekaligus awal dari putaran dua. Laga akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Minggu 25 Januari 2026.

1. Fisik dan Taktik

Persib Bandung vs Persija Jakarta di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@persib)

Skuad Maung Bandung mulai bersiap dengan menggelar latihan di lapangan pendamping Stadion GBLA pada Rabu 21 Januari 2026. Setelah ditempa latihan fisik usai jeda putaran pertama, kini Thom Haye cs sudah memasuki latihan taktik. 

"Kami telah menggembleng latihan fisik untuk pemain selama empat hari dan memberikan dua hari libur untuk kembali menyegarkan kondisi,” ucap Hodak, dilansir dari laman resmi Persib Bandung, Jumat (23/1/2026).

Pria asal Kroasia itu mengatakan, timnya terlihat sangat siap menghadapi PSBS . Kondisi tersebut membuatnya optimistis sang juara bertahan bisa meraih hasil positif di laga tersebut. 

“Sekarang, kami memulai lagi, punya empat hari untuk masuk ke latihan taktik, dan kami siap menghadapi PSBS Biak," tukas Hodak.  

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/49/3196978/noah_sadaoui-KPUv_large.jpg
Pertajam Lini Serang, Dewa United Resmi Pinjam Bomber Maroko Noah Sadaoui
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/49/3196945/mauricio_souza-uZWP_large.jpg
Mauricio Souza Beri Jawaban soal Rumor Ivar Jenner dan Shayne Pattynama Gabung Persija Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/49/3196870/paulo_ricardo-zEkb_large.jpg
Persija Jakarta Resmi Daratkan Bek Brasil Paulo Ricardo!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/49/3196780/eliano_reijnders-Gp7W_large.jpg
Misi Amankan Takhta Klasemen, Eliano Reijnders Bakar Semangat Bobotoh demi Gelar Juara
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/22/51/1668907/kemenpora-janjikan-proses-seleksi-deputi-transparan-dan-obyektif-buka-kans-kalangan-profesional-bsy.webp
Kemenpora Janjikan Proses Seleksi Deputi Transparan dan Obyektif, Buka Kans Kalangan Profesional
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/03/pedri.jpg
Pedri Beri Kabar Menyedihkan untuk Fans Barcelona
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement