Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Pertajam Lini Serang, Dewa United Resmi Pinjam Bomber Maroko Noah Sadaoui

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 22 Januari 2026 |21:18 WIB
Pertajam Lini Serang, Dewa United Resmi Pinjam Bomber Maroko Noah Sadaoui
Noah Sadaoui resmi gabung Dewa United. (Foto: Media Dewa United)
A
A
A

TANGERANG Dewa United menunjukkan keseriusannya untuk bangkit pada putaran kedua Super League 2025-2026. Klub berjuluk Banten Warriors tersebut resmi memperkuat komposisi pemain depan mereka dengan mendatangkan penyerang sayap tajam asal Maroko, Noah Wail Sadaoui.

Noah didatangkan dengan skema pinjaman hingga akhir musim 2025-2026 dari klub kasta tertinggi India, Kerala Blasters FC. Pemain berusia 32 tahun itu memiliki rekam jejak mentereng di kompetisi India dengan torehan 43 gol dan 23 assist dalam tiga musim terakhir.

Mengawali petualangan barunya bersama Dewa United, pemain yang akan mengenakan nomor punggung 77 ini mengaku sangat bersemangat menghadapi tantangan baru di Indonesia.

1. Kesan Positif Terhadap Fasilitas Klub

“Saya tentu sudah sangat tidak sabar untuk memulai tantangan baru berkarier di Dewa United dan Liga Indonesia. Sejauh ini, segalanya sangat luar biasa di sini," kata Noah Wail Sadaoui dalam keterangannya, dikutip Kamis (22/1/2026).

Noah mengatakan kesan pertamanya terhadap klub sangat positif. Menurutnya, dukungan dari lingkungan tim membuat proses adaptasinya berjalan dengan cepat.

Noah Sadaoui. (Foto: Dewa United)
Noah Sadaoui. (Foto: Dewa United)

“Fasilitas yang tersedia sangat baik di Dewa. Rekan-rekan setim juga menyambut saya dengan hangat. Hal itu sangat membantu saya sehingga saya sudah merasa nyaman berada di klub ini. Saya sudah tidak sabar untuk memulainya,” tuturnya.

“Dewa United menurut saya adalah klub yang sangat profesional. Kualitasnya sangat baik dan sesi latihan berlangsung dengan sangat intens," tambahnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/49/3196945/mauricio_souza-uZWP_large.jpg
Mauricio Souza Beri Jawaban soal Rumor Ivar Jenner dan Shayne Pattynama Gabung Persija Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/49/3196870/paulo_ricardo-zEkb_large.jpg
Persija Jakarta Resmi Daratkan Bek Brasil Paulo Ricardo!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/49/3196780/eliano_reijnders-Gp7W_large.jpg
Misi Amankan Takhta Klasemen, Eliano Reijnders Bakar Semangat Bobotoh demi Gelar Juara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/49/3196778/fajar_fathurrahman-MZPp_large.jpg
Nyaman di Ibu Kota, Fajar Fathurrahman Siap Unjuk Gigi Bersama Persija Jakarta
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/22/49/1668799/luncurkan-livery-2026-di-jakarta-monster-energy-yamaha-motogp-resmi-masuki-era-v4-smg.webp
Luncurkan Livery 2026 di Jakarta, Monster Energy Yamaha MotoGP Resmi Masuki Era V4
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/22/fajar_alfianmuhammad_shohibul_fikri_1.jpg
Fajar/Fikri Kantongi Rumus Hancurkan Raymond/Joaquin di Indonesia Masters 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement