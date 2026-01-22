Pertajam Lini Serang, Dewa United Resmi Pinjam Bomber Maroko Noah Sadaoui

TANGERANG – Dewa United menunjukkan keseriusannya untuk bangkit pada putaran kedua Super League 2025-2026. Klub berjuluk Banten Warriors tersebut resmi memperkuat komposisi pemain depan mereka dengan mendatangkan penyerang sayap tajam asal Maroko, Noah Wail Sadaoui.

Noah didatangkan dengan skema pinjaman hingga akhir musim 2025-2026 dari klub kasta tertinggi India, Kerala Blasters FC. Pemain berusia 32 tahun itu memiliki rekam jejak mentereng di kompetisi India dengan torehan 43 gol dan 23 assist dalam tiga musim terakhir.

Mengawali petualangan barunya bersama Dewa United, pemain yang akan mengenakan nomor punggung 77 ini mengaku sangat bersemangat menghadapi tantangan baru di Indonesia.

1. Kesan Positif Terhadap Fasilitas Klub

“Saya tentu sudah sangat tidak sabar untuk memulai tantangan baru berkarier di Dewa United dan Liga Indonesia. Sejauh ini, segalanya sangat luar biasa di sini," kata Noah Wail Sadaoui dalam keterangannya, dikutip Kamis (22/1/2026).

Noah mengatakan kesan pertamanya terhadap klub sangat positif. Menurutnya, dukungan dari lingkungan tim membuat proses adaptasinya berjalan dengan cepat.

Noah Sadaoui. (Foto: Dewa United)

“Fasilitas yang tersedia sangat baik di Dewa. Rekan-rekan setim juga menyambut saya dengan hangat. Hal itu sangat membantu saya sehingga saya sudah merasa nyaman berada di klub ini. Saya sudah tidak sabar untuk memulainya,” tuturnya.

“Dewa United menurut saya adalah klub yang sangat profesional. Kualitasnya sangat baik dan sesi latihan berlangsung dengan sangat intens," tambahnya.