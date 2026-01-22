Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Nyaman di Ibu Kota, Fajar Fathurrahman Siap Unjuk Gigi Bersama Persija Jakarta

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 22 Januari 2026 |08:26 WIB
Nyaman di Ibu Kota, Fajar Fathurrahman Siap Unjuk Gigi Bersama Persija Jakarta
Pemain Persija Jakarta, Fajar Fathurrahman. (Foto: Instagram/persija)
A
A
A

JAKARTA – Amunisi baru Persija Jakarta, Fajar Fathurrahman, menunjukkan sinyal positif terkait proses adaptasinya ke dalam skuad Macan Kemayoran. Pemain asal Papua ini mengaku sangat menikmati atmosfer positif di tim barunya, yang membuatnya mampu melewati masa transisi dengan cepat dan ceria tanpa mengesampingkan intensitas latihan yang tinggi di bawah asuhan Mauricio Souza.

Fajar Fathurrahman menjadi rekrutan anyar Persija Jakarta. Pemain kelahiran Manokwari, Papua, itu bergabung dengan Macan Kemayoran dengan status bebas transfer dari Borneo FC.

Fajar diharapkan bisa menjadi tambahan kekuatan di lini pertahanan Persija Jakarta. Dia mengaku tidak membutuhkan waktu lama untuk beradaptasi dengan skuad Macan Kemayoran.

1. Suasana Kekeluargaan dan Tantangan Taktik Baru

"Adaptasi berjalan lancar. Banyak senyumnya juga di sini, tapi yang terpenting saat latihan kami tetap serius," kata Fajar dikutip dari laman resmi Persija Jakarta, Kamis (22/1/2026).

Fajar Fathur Rahman resmi gabung Persija Jakarta. (Foto: Persija Jakarta)
Fajar Fathur Rahman resmi gabung Persija Jakarta. (Foto: Persija Jakarta)

"Proses adaptasinya cukup cepat karena tidak terlalu jauh berbeda dengan tim sebelumnya, dan alhamdulillah bisa menyesuaikan diri dengan baik,” sambungnya.

Fajar juga tidak kesulitan menyesuaikan diri dengan arahan pelatih barunya, Mauricio Souza. Meskipun ada perbedaan taktik yang signifikan dengan pelatih sebelumnya, bagi Fajar itu tak menjadi masalah.

 

