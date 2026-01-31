Hasil Babak Pertama Persis Solo vs Persib Bandung di Super League 2025-2026: Sundulan Andrew Jung Bawa Maung Bandung Unggul 1-0

SOLO – Hasil Persis Solo vs Persib Bandung di Super League 2025-2026 sudah diketahui. Laga di Stadion Manahan, Kota Solo, Jawa Tengah, Sabtu (31/1/2026) sore WIB, itu berakhir dengan skor 1-0 untuk Maung Bandung.

Gol Persib di babak pertama dicetak Andrew Jung (39’). Sementara, Persis kesulitan untuk membongkar pertahanan tamunya.

Persis Solo vs Persib Bandung di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@persisofficial)

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Persib yang tampil menekan langsung mengancam gawang tuan rumah pada menit ke-2 lewat tendangan Jung. Sementara Persis masih kesulitan untuk mengembangkan permainan karena terus di tekanan tim tamu.

Pangean Biru terlihat masih cukup kesulitan menjebol rapatnya pertahanan Persis. Belum ada gol yang mampu dicetak oleh kedua kesebelasan hingga laga memasuki menit ke-20.

Skema serangan balik cepat yang dimainkan Laskar Sambernyawa nyaris membuahkan gol pada menit ke-29. Namun tendangan Yabes Roni masih bisa diblok oleh benteng pertahanan Persib. Ini menjadi alarm bagi tim tamu.

Persib akhirnya mencetak gol keunggulan pada menit ke-39 lewat tandukan Jung usai memanfaatkan umpan manis dari Eliano Reijnders. Persis belum bisa merespons gol tersebut. Anak asuh Bojan Hodak unggul 1-0 untuk sementara di babak pertama.