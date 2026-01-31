Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Persis Solo vs Persib Bandung di Super League 2025-2026: Maung Bandung Menang Tipis 1-0

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 31 Januari 2026 |17:31 WIB
Hasil Persis Solo vs Persib Bandung di Super League 2025-2026: Maung Bandung Menang Tipis 1-0
Persib Bandung menang tipis 1-0 atas Persis Solo di pekan ke-19 Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@persib)
SOLO – Hasil Persis Solo vs Persib Bandung di Super League 2025-2026 sudah diketahui. Laga di Stadion Manahan, Kota Solo, Jawa Tengah, Sabtu (31/1/2026) sore WIB, itu berakhir dengan skor 1-0 untuk Maung Bandung.

Gol tunggal kemenangan Persib dicetak oleh Andrew Jung (39’). Mereka semakin kukuh di puncak klasemen dengan nilai 44 dari 19 pertandingan yang sudah digelar.

Persis Solo vs Persib Bandung (Foto: Instagram/@persib)
Persis Solo vs Persib Bandung (Foto: Instagram/@persib)

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Persib yang tampil menekan langsung mengancam gawang tuan rumah  pada menit ke-2 lewat tendangan Jung. Sementara Persis masih kesulitan untuk mengembangkan permainan karena terus di tekanan tim tamu. 

Pangean Biru terlihat masih cukup kesulitan menjebol rapatnya pertahanan Persis. Belum ada gol yang mampu dicetak oleh kedua kesebelasan hingga laga memasuki menit ke-20. 

Skema serangan balik cepat yang dimainkan Laskar Sambernyawa nyaris membuahkan gol pada menit ke-29. Namun tendangan Yabes Roni masih bisa diblok oleh benteng pertahanan Persib. Ini menjadi alarm bagi tim tamu.

Persib akhirnya mencetak gol keunggulan pada menit ke-39 lewat tandukan Jung usai memanfaatkan umpan manis dari Eliano Reijnders. Persis belum bisa merespons gol tersebut. Anak asuh Bojan Hodak unggul 1-0 untuk sementara di babak pertama. 

Babak Kedua

Selepas jeda turun minum, Persis bermain lebih agresif guna mengejar ketertinggalan satu gol. Sang pelatih, Milomir Seslija, memainkan Roman Paparyga di menit 46 dan Arkhan Kaka pada menit 62 untuk mempertajam lini serang. 

 

