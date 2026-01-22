Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Mauricio Souza Beri Jawaban soal Rumor Ivar Jenner dan Shayne Pattynama Gabung Persija Jakarta

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 22 Januari 2026 |18:56 WIB
Mauricio Souza Beri Jawaban soal Rumor Ivar Jenner dan Shayne Pattynama Gabung Persija Jakarta
Pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza. (Foto: Instagram/persija)
JAKARTA - Pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza, enggan memberikan respons terkait kabar burung yang menghubungkan nama Shayne Pattynama dan Ivar Jenner dengan timnya. Di tengah hangatnya bursa transfer paruh musim Super League 2025-2026, pelatih asal Brasil tersebut lebih memilih menutup rapat informasi mengenai potensi bergabungnya bintang Timnas Indonesia tersebut.

Skuad Macan Kemayoran dikabarkan memang tertarik menambah kekuatan dengan memboyong pemain diaspora. Hal itu membuat Shayne Pattynama dan Ivar Jenner santer dikaitkan.

Mauricio mengatakan yang sudah pasti saat ini Persija sudah mendatangkan Paulo Ricardo, Fajar Fathurrahman, dan Alaaeddine Ajaraie. Jadi, dia tidak mau membahas soal rumor Shayne Pattynama dan Ivar Jenner.

1. Kepastian Tiga Pemain Baru

"Tentang pemain yang akan datang, yang sudah apsti datang ke saya, 3 pemain," kata Mauricio Souza dalam konferensi pers, Kamis (22/1/2026).

Ivar Jenner. (Foto: Instagram/ivarjnr)
Ivar Jenner. (Foto: Instagram/ivarjnr)

Pelatih asal Brasil itu mengatakan saat ini terus memantau tiga pemain barunya untuk melawan Madura United. Laga itu akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat (23/1/2026).

 

Halaman:
1 2
      
