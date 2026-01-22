Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persija Jakarta Resmi Daratkan Bek Brasil Paulo Ricardo!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 22 Januari 2026 |14:31 WIB
Persija Jakarta Resmi Daratkan Bek Brasil Paulo Ricardo!
Pemain Persija Jakarta, Paulo Ricardo. (Foto: Media Persija)
A
A
A

JAKARTA - Persija Jakarta menunjukkan agresivitasnya dalam bursa transfer paruh musim Super League 2025-2026. Manajemen Macan Kemayoran secara resmi mengumumkan kedatangan bek tangguh asal Brasil, Paulo Ricardo, guna memperkuat barisan pertahanan untuk mengarungi putaran kedua kompetisi.

Direktur Persija, Mohamad Prapanca, menyambut baik kehadiran Paulo di dalam timnya untuk putaran kedua. Tentunya dia harapkan kehadiran pemain itu dapat memberikan warna di lini pertahanan Persija.

1. Harapan Manajemen pada Mentalitas Pemain

“Paulo Ricardo adalah pemain dengan banyak pengalaman. Kami percaya kehadirannya akan memberikan dimensi baru di lini belakang Persija, tidak hanya secara teknis, tetapi juga dari sisi mental dan kedewasaan bermain," kata Prapanca dalam keterangannya, Kamis (22/1/2026).

"Apa yang kami instruksikan kepadanya sangat jelas, yaitu harus membantu Persija meraih trofi di akhir musim ini,” tambahnya.

Paulo Ricardo
Paulo Ricardo

2. Rekam Jejak Karier Lintas Benua

Sebatas informasi, Paulo Ricardo lahir di Laguna, Brasil, pada 13 Juli 1994. Perjalanan profesional Paulo dimulai bersama Santos FC (2015–2017).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/49/3196780/eliano_reijnders-Gp7W_large.jpg
Misi Amankan Takhta Klasemen, Eliano Reijnders Bakar Semangat Bobotoh demi Gelar Juara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/49/3196778/fajar_fathurrahman-MZPp_large.jpg
Nyaman di Ibu Kota, Fajar Fathurrahman Siap Unjuk Gigi Bersama Persija Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/21/49/3196675/eliano_reijnders_berjuang_membawa_persib_bandung_juara_super_league_2025_2026_elianor-naCQ_large.jpg
Persib Bandung Juara Paruh Musim Super League 2025-2026, Eliano Reijnders: Perjalanan Masih Panjang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/21/49/3196645/yabes_roni_ingin_bantu_persis_solo_selamat_dari_degradasi-TSEb_large.jpg
Tekad Mantan Pemain Timnas Indonesia Bantu Persis Solo Selamat dari Degradasi di Super League 2025-2026
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/22/11/1668571/as-ngebet-caplok-greenland-politisi-senior-jerman-serukan-boikot-piala-dunia-2026-ibg.webp
AS Ngebet Caplok Greenland, Politisi Senior Jerman Serukan Boikot Piala Dunia 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/14/janice_tjen_1.jpg
Jadwal Siaran Langsung Janice Tjen vs Karolina Pliskova di Australian Open 2026, Saksikan di Sini
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement