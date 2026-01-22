Persija Jakarta Resmi Daratkan Bek Brasil Paulo Ricardo!

JAKARTA - Persija Jakarta menunjukkan agresivitasnya dalam bursa transfer paruh musim Super League 2025-2026. Manajemen Macan Kemayoran secara resmi mengumumkan kedatangan bek tangguh asal Brasil, Paulo Ricardo, guna memperkuat barisan pertahanan untuk mengarungi putaran kedua kompetisi.

Direktur Persija, Mohamad Prapanca, menyambut baik kehadiran Paulo di dalam timnya untuk putaran kedua. Tentunya dia harapkan kehadiran pemain itu dapat memberikan warna di lini pertahanan Persija.

1. Harapan Manajemen pada Mentalitas Pemain

“Paulo Ricardo adalah pemain dengan banyak pengalaman. Kami percaya kehadirannya akan memberikan dimensi baru di lini belakang Persija, tidak hanya secara teknis, tetapi juga dari sisi mental dan kedewasaan bermain," kata Prapanca dalam keterangannya, Kamis (22/1/2026).

"Apa yang kami instruksikan kepadanya sangat jelas, yaitu harus membantu Persija meraih trofi di akhir musim ini,” tambahnya.

Paulo Ricardo

2. Rekam Jejak Karier Lintas Benua

Sebatas informasi, Paulo Ricardo lahir di Laguna, Brasil, pada 13 Juli 1994. Perjalanan profesional Paulo dimulai bersama Santos FC (2015–2017).