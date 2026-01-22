Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Bursa Transfer Persija Jakarta: Macan Kemayoran Datangkan 7 Pemain Baru Tambahan pada Januari 2026?

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 22 Januari 2026 |11:36 WIB
Bursa Transfer Persija Jakarta: Macan Kemayoran Datangkan 7 Pemain Baru Tambahan pada Januari 2026?
Shayne Pattynama dikabarkan segera gabung Persija Jakarta. (Foto: instagram/@s.pattynama)
BURSA transfer Persija Jakarta di paruh musim Super League 2025-2026 akan diulas Okezone. Skuad Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- telah mendatangkan dua pemain baru pada Januari 2026, yakni Fajar Fathurrahman yang didatangkan dengan status gratis, serta meminjam Alaeddine Ajaraie dari klub Liga India, NorthEast United.

Demi mengejar gelar juara Super League 2025-2026, manajemen Persija Jakarta disinyalir akan mendatangkan pemain baru tambahan. Siapa saja?

1. Dirumorkan Gaet 7 Pemain Tambahan

Mengutip dari Transfermarkt, ada tujuh pemain yang dikait-kaitkan dengan Persija Jakarta. Sebut saja Shayne Pattynama (fullback kiri – Buriram United), Ivar Jenner (gelandang – Jong Utrecht), Paulo Ricardo (bek – tanpa klub), Pedro Caracoci (kiper – Uberlandia EC), Asir Aziz (winger – PSPS Pekanbaru), Ricky Kambuaya (gelandang – Dewa United) dan Rodrigo Bassani (gelandang – Bucheon SC).

Shayne Pattynama dikabarkan segera gabung Persija Jakarta. (Foto: Instagram/@buriramunitedofficial)
Shayne Pattynama dikabarkan segera gabung Persija Jakarta. (Foto: Instagram/@buriramunitedofficial)

Dari tujuh pemain di atas, nama Ivar Jenner dan Shayne Pattynama paling menarik perhatian. Disebut menarik perhatian karena keduanya berstatus pemain Timnas Indonesia yang belum pernah berkarier di Tanah Air.

Jika benar ke Indonesia, Ivar Jenner dan Shayne Pattynama akan mengikuti banyak pemain diaspora yang memilih pulang ke negeri leluhurnya. Pada bursa transfer awal musim, sejumlah pemain diaspora memilih pulang ke Indonesia seperti Thom Haye (Persib Bandung), Eliano Reijnders (Persib Bandung), Jens Raven (Bali United), Rafael Struick (Dewa United) dan Jordi Amat (Persija Jakarta).

2. Paulo Ricardo Lolos Tes Medis

Bek asal Brasil, Paulo Ricardo, dikabarkan sudah mendarat di Jakarta. Pesepakbola 31 tahun ini disebut-sebut sudah menjalani tes medis sebagai salah satu persyaratan gabung Persija Jakarta.

 

