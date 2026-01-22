Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Misi Amankan Takhta Klasemen, Eliano Reijnders Bakar Semangat Bobotoh demi Gelar Juara

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 22 Januari 2026 |08:34 WIB
Misi Amankan Takhta Klasemen, Eliano Reijnders Bakar Semangat Bobotoh demi Gelar Juara
Pemain Persib Bandung, Eliano Reijnders. (Foto: Instagram/eliano.r)
A
A
A

BANDUNG – Gelandang andalan Persib Bandung, Eliano Reijnders, melayangkan pesan penting kepada seluruh pendukung setia timnya jelang fase krusial perebutan gelar juara Super League 2025-2026.

Pemain naturalisasi ini menegaskan bahwa kehadiran Bobotoh di stadion bukan sekadar pelengkap, melainkan suntikan moral vital yang mampu melipatgandakan motivasi para pemain di lapangan demi menjaga posisi Maung Bandung di puncak klasemen.

Saat ini skuad Maung Bandung —julukan Persib— berada di puncak klasemen Super League dengan 38 poin. Poin itu didapat dari 12 kemenangan, dua imbang, dan tiga kekalahan.

1. Peran Krusial Bobotoh di Jalur Perebutan Gelar

Eliano Reijnders berharap suporter selalu memenuhi stadion saat laga kandang Persib. Pada musim ini, suporter memang belum diizinkan hadir dalam laga tandang berdasarkan regulasi I-League.

Eliano Reijnders siap main di posisi mana pun untuk Persib Bandung @eliano.r
Eliano Reijnders siap main di posisi mana pun untuk Persib Bandung @eliano.r

"Sangat bagus, Bobotoh selalu hadir memberi dukungan kepada kami dan itu sangat bagus. Saya rasa kami membutuhkan itu hingga akhir kompetisi musim ini," kata Eliano Reijnders dilansir dari laman Persib, Kamis (22/1/2026).

Pemain Timnas Indonesia itu menilai hal paling terpenting saat ini adalah Persib harus konsisten dalam setiap laga agar dapat meraih 3 poin. Tambahan tiga poin dalam setiap laga akan memuluskan langkah Persib untuk menjadi juara.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/49/3196778/fajar_fathurrahman-MZPp_large.jpg
Nyaman di Ibu Kota, Fajar Fathurrahman Siap Unjuk Gigi Bersama Persija Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/21/49/3196675/eliano_reijnders_berjuang_membawa_persib_bandung_juara_super_league_2025_2026_elianor-naCQ_large.jpg
Persib Bandung Juara Paruh Musim Super League 2025-2026, Eliano Reijnders: Perjalanan Masih Panjang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/21/49/3196645/yabes_roni_ingin_bantu_persis_solo_selamat_dari_degradasi-TSEb_large.jpg
Tekad Mantan Pemain Timnas Indonesia Bantu Persis Solo Selamat dari Degradasi di Super League 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/21/49/3196639/berguinho_siap_bantu_persib_bandung_juara_super_league_2025_2026_persibcoid-JPSM_large.jpg
Pesan Berguinho agar Persib Bandung Juara Super League 2025-2026
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/21/50/1668303/3-petinju-calon-lawan-tyson-fury-di-laga-comeback-makhmudov-masuk-daftar-teratas-bvr.webp
3 Petinju Calon Lawan Tyson Fury di Laga Comeback: Makhmudov Masuk Daftar Teratas
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/21/aldila_sutjiadi.jpg
Aldila Sutjiadi/Giuliana Olmos Singkirkan Wakil Tuan Rumah di Australian Open 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement