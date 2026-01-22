Misi Amankan Takhta Klasemen, Eliano Reijnders Bakar Semangat Bobotoh demi Gelar Juara

BANDUNG – Gelandang andalan Persib Bandung, Eliano Reijnders, melayangkan pesan penting kepada seluruh pendukung setia timnya jelang fase krusial perebutan gelar juara Super League 2025-2026.

Pemain naturalisasi ini menegaskan bahwa kehadiran Bobotoh di stadion bukan sekadar pelengkap, melainkan suntikan moral vital yang mampu melipatgandakan motivasi para pemain di lapangan demi menjaga posisi Maung Bandung di puncak klasemen.

Saat ini skuad Maung Bandung —julukan Persib— berada di puncak klasemen Super League dengan 38 poin. Poin itu didapat dari 12 kemenangan, dua imbang, dan tiga kekalahan.

1. Peran Krusial Bobotoh di Jalur Perebutan Gelar

Eliano Reijnders berharap suporter selalu memenuhi stadion saat laga kandang Persib. Pada musim ini, suporter memang belum diizinkan hadir dalam laga tandang berdasarkan regulasi I-League.

Eliano Reijnders siap main di posisi mana pun untuk Persib Bandung

"Sangat bagus, Bobotoh selalu hadir memberi dukungan kepada kami dan itu sangat bagus. Saya rasa kami membutuhkan itu hingga akhir kompetisi musim ini," kata Eliano Reijnders dilansir dari laman Persib, Kamis (22/1/2026).

Pemain Timnas Indonesia itu menilai hal paling terpenting saat ini adalah Persib harus konsisten dalam setiap laga agar dapat meraih 3 poin. Tambahan tiga poin dalam setiap laga akan memuluskan langkah Persib untuk menjadi juara.