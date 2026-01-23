Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Tekel Isu Rasisme dan Bullying, I.League Dampingi PSSI Hadap ke Kementerian HAM

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 23 Januari 2026 |01:39 WIB
Tekel Isu Rasisme dan Bullying, I.League Dampingi PSSI Hadap ke Kementerian HAM
ILeague bersama PSSI beraudiensi dengan Kementerian HAM terkait isu rasisme dan bullying (Foto: I League)
A
A
A

ISU rasisme dan bullying kembali mencuat di sepakbola Indonesia khususnya pada Super League 2025-2026. Untuk itu, I.League mendampingi PSSI, menghadap ke Kementerian HAM RI.

Barisan Trobos Malut United Jabodetabek (Batoma-Jabodetabek) belum lama ini menggelar aksi massa sebagai bentuk solidaritas untuk Yakob Sayuri. Pasalnya, pemain asal Jayapura itu jadi sasaran tindak rasisme serta perundungan di media sosial.

Aksi Yakob Sayuri di laga Malut United vs Borneo FC

Sebagai tindak lanjut, digelar pertemuan di Ruang Pengaduan Marsinah Kantor KemenHAM RI, Jakarta, Rabu 21 Januari 2026. Dalam kesempatan tersebut, pihak kementerian meminta penjelasan serta keterangan PSSI mengenai upaya untuk menangani dan mencegah kasus tersebut.

1. Wadah Perdamaian dan Persaudaraan

Staf Khusus Bidang Pemenuhan HAM Menteri HAM, Yos Nggarang mengatakan, sepakbola seharusnya menjadi wadah perdamaian dan persaudaraan tanpa memandang suku, ras, maupun warna kulit. Jadi, ia sangat menyayangkan adanya isu rasisme beberapa waktu terakhir.

"Kami mengapresiasi komitmen PSSI & I.League dalam menjunjung nilai-nilai HAM dan berharap setiap pertandingan mencerminkan semangat tersebut. PSSI & I.League diharapkan berada di garis depan dalam melawan rasisme dan bullying,” ujar Yos dalam keterangan resminya, dikutip Jumat (23/1/2026).

Pertemuan ini juga menjadi momentum bagi I.League sebagai operator kompetisi untuk menyampaikan berbagai langkah preventif dan edukatif yang telah dijalankan sejak awal musim kompetisi. Hal itu tentunya dalam pencegahan rasisme dan bullying.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/49/3196822/bojan_hodak_pastikan_skuad_persib_bandung_siap_tempur_lawan_psbs_biak_pekan_ini-5TP3_large.jpg
Bojan Hodak Pastikan Persib Bandung Siap Tempur Lawan PSBS Biak Pekan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/49/3196978/noah_sadaoui-KPUv_large.jpg
Pertajam Lini Serang, Dewa United Resmi Pinjam Bomber Maroko Noah Sadaoui
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/49/3196945/mauricio_souza-uZWP_large.jpg
Mauricio Souza Beri Jawaban soal Rumor Ivar Jenner dan Shayne Pattynama Gabung Persija Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/49/3196870/paulo_ricardo-zEkb_large.jpg
Persija Jakarta Resmi Daratkan Bek Brasil Paulo Ricardo!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/22/11/1668765/uefa-europa-league-202526-matchday-7-jadwal-lengkap--live-streaming-di-vision-gps.webp
UEFA Europa League 2025/26 Matchday 7: Jadwal Lengkap & Live Streaming di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/03/pedri.jpg
Pedri Beri Kabar Menyedihkan untuk Fans Barcelona
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement