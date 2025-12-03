Kembali Latihan Usai Libur, Persib Bandung Ingin Pertahankan Momentum Kemenangan saat Hadapi Borneo FC

Skuad Persib Bandung kembali berlatih usai libur satu hari (Foto: Persib Bandung)

BANDUNG – Skuad Persib Bandung kembali berlatih usai libur satu hari. Mereka fokus mempertahankan momentum kemenangan saat menghadapi Borneo FC pada laga tunda Super League 2025-2026.

Skuad Persib sebelumnya diliburkan satu hari karena perjalanan tandang kontra Madura United pada akhir pekan. Dalam laga tersebut, Maung Bandung menang telak 4-1 atas tim tuan rumah.

Kini, armada Bojan Hodak kembali memanaskan mesinnya jelang menjamu Borneo FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Jumat 5 Desember 2025 malam WIB. Sesi tersebut digelar di lapangan pendamping GBLA, Selasa 2 Desember 2025.

1. Kebugaran

Latihan itu dipimpin asisten pelatih Igor Tolic dibantu Miro Petric, Yaya Sunarya, serta pelatih kiper Mario Jozic dan asisten I Made Wirawan. Hodak berhalangan hadir karena gangguan kesehatan.

Kemudian beberapa pemain seperti Marc Klok, Eliano Reijnders, Adam Alis, dan Andrew Jung berlatih secara terpisah. Tolic menjelaskan, sesi latihan itu merupakan langkah pemulihan kebugaran pemain.

“Semalam kami baru kembali setelah 12 jam perjalanan. Hari ini hanya istirahat dan sedikit pemulihan untuk melihat keadaan para pemain,” terang Tolic, dilansir dari laman resmi Persib, Rabu (3/12/2025).