HOME BOLA LIGA INDONESIA

Reaksi Berkelas Allano Lima Tampil Menggila hingga Bawa Persija Jakarta Menang 2-0 atas PSIM Yogyakarta di Hari Spesial

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 29 November 2025 |10:05 WIB
Reaksi Berkelas Allano Lima Tampil Menggila hingga Bawa Persija Jakarta Menang 2-0 atas PSIM Yogyakarta di Hari Spesial
Persija Jakarta kala berlaga. (Foto: Persija Jakarta)
A
A
A

REAKSI berkelas diberikan pemain Persija Jakarta, Allano Lima, usai membawa timnya menang 2-0 atas PSIM Yogyakarta di hari spesial. Dia diketahui tampil menggila hingga cetak gol.

Satu gol dicetak Allano pada menit ke-90+5. Sementara itu, satu gol lainnya dicatatkan Maxwell Souza pada menit ke-77.

Persija Jakarta vs PSIM Yogyakarta di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@psimjogja_official)

1. Kunci Tampil Menggila

Duel seru tersaji dalam pertemuan Persija Jakarta vs PSIM Yogyakarta dalam lanjutan Super League 2025-2026. Laga itu dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat 28 November 2025 malam WIB.

Allano Lima yang tampil menggila dan jadi pahlawan Persija pun membeberkan kunci sukses penampilan apiknya. Menurutnya, aksi ciamik itu terjadi buah kerja keras dalam latihan dengan melahap instruksi dari sang pelatih Mauricio Souza.

"Saya terima kasih kepada pelatih karena beliau selalu menagih kami dalam latihan untuk mengutamakan psikologi kami terutama di pertandingan sebesar ini," kata Allano Lima usai laga.

"Jadi saya juga terima kasih ke teman-teman sesama pemain," tambahnya. 

 

