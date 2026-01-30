Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Malut United vs Bhayangkara FC di Super League 2025-2026: Menang Lagi, Laskar Kie Raha?

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 30 Januari 2026 |22:05 WIB
Malut United vs Bhayangkara FC di Super League 2025-2026: Menang Lagi, Laskar Kie Raha?
Malut United akan menjamu Bhayangkara FC di lanjutan pekan ke-19 Super League 2025-2026. (Foto: Media Malut United)
A
A
A

MALUT United akan menjamu Bhayangkara FC di lanjutan pekan ke-19 Super League 2025-2026 yang berlangsung di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate pada Sabtu 31 Januari 2026 pukul 13.30 WIB. Pelatih Malut United, Hendri Susilo, pantang menganggap enteng sang lawan.

“Meski menang melawan Bhayangkara pada putaran pertama, saya mengingatkan pemain agar tidak menganggap enteng laga kali ini. Kami harus tetap fokus dan berjuang demi menjaga persaingan di papan atas,’ kata Hendri Susilo dalam konferensi pers jelang laga.

Malut United bersiap menghadapi Bhayangkara FC di pekan ke-19 Super League 2025-2026. (Foto: Media Malut United)
Malut United bersiap menghadapi Bhayangkara FC di pekan ke-19 Super League 2025-2026. (Foto: Media Malut United)

1. Pemain Malut United Antusias Lanjutkan Tren Positif

Laskar Kie Raha terus meningkatkan intensitas persiapan tim menjelang duel kontra The Guardians of Saburai. Para pemain tampak antusias melanjutkan raihan kemenangan usai mengalahkan Persik Kediri 4-0 pada pekan lalu.

“Pemain begitu bersemangat menjalani latihan selama sepekan terakhir. Saya yakin mentalitas mereka sudah teruji dan mudah-mudahan raihan tiga poin yang diharapkan bisa kembali terwujud,” kata Hendri Susilo.

Pemain Malut United, Igor Inocencio, dipastikan absen pada laga besok sore karena akumulasi kartu kuning. Namun, Hendri Susilo menegaskan tim pelatih telah menyiapkan skema alternatif untuk mengantisipasi hal tersebut.

“Absennya Igor bukan masalah karena kami sudah menyiapkan opsi penggantinya. Momentum ini menjadi kesempatan bagi pemain pengganti untuk membuktikan kapabilitas mereka,” lanjut juru taktik berusia 60 tahun tersebut.

 

