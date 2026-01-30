Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Persik Kediri vs Bali United di Super League 2025-2026: Macan Putih Menang 3-2!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 30 Januari 2026 |17:48 WIB
Hasil Persik Kediri vs Bali United di Super League 2025-2026: Macan Putih Menang 3-2!
Hasil Persik Kediri vs Bali United persikfckediri
A
A
A

PERSIK Kediri menang 3-2 saat menjamu Bali United di lanjutan pekan ke-19 Super League 2025-2026 yang berlangsung di Stadion Brawijaya, Kediri, Jawa Timur pada Jumat (30/1/2026) sore WIB. Kemenangan ini membawa Persik Kediri naik ke peringkat 11 klasemen sementara Super League 2025-2026 dengan koleksi 22 poin. Sementara itu, Bali United terkunci di urutan delapan dengan 28 poin. 

Persik Kediri menang 3-2 atas Bali United persikfckediri

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Kedua kesebelasan tancap gas sejak menit menit awal. Akan tetapi, serangan yang dilancarkan skuad Persik Kediri dan Bali United belum ada yang berbuah menjadi gol. 

Sampai akhirnya, Bali United unggul lebih dulu pada menit ke-23 lewat gol bunuh diri Muhammad Firli. Namun, Persik Kediri berhasil membalasnya lewat gol Jose Enrique pada menit ke-29. Skor sama kuat 1-1.

Persik Kediri berbalik unggul pada menit ke-41 lewat gol yang kembali dicetak Jose Enrique. Gol tersebut tercipta setelah kiper Bali United, Mike Hauptmeijer, melakukan blunder konyol.

Skuad Macan Putih -julukan Persik Kediri- semakin percaya diri. Benar saja, mereka lagi-lagi menjebol gawang Bali United lewat sontekan Adrian Luna setelah memanfaatkan bola muntahan. Hasilnya, Persik Kediri unggul 3-1 di babak pertama. 

 

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
