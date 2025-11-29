Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Gagal Kalahkan Arema FC, Pelatih Malut United Kecewa Berat

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 29 November 2025 |19:54 WIB
Gagal Kalahkan Arema FC, Pelatih Malut United Kecewa Berat
Suasana laga Malut United vs Arema FC di Super League 2025-2026. (Foto: Media Malut United)
A
A
A

TERNATE – Pelatih Malut United, Hendri Susilo, menyatakan kekecewaannya setelah timnya hanya mampu bermain imbang 1-1 melawan Arema FC. Hendri menegaskan hasil ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi timnya dan berjanji akan segera melakukan evaluasi agar Malut United dapat kembali tampil lebih baik di laga berikutnya.

"Kami kecewa karena tak bisa meraih tiga poin. Hasil pertandingan ini menjadi pekerjaan rumah, akan ada evaluasi dan kami akan kembali lebih baik,” demikian pernyataan Hendri Susilo dalam sesi konferensi pers usai laga di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate, Sabtu (29/11/2025).

Laga Derbi Indonesia Timur itu berakhir dengan skor 1-1. Malut United unggul cepat melalui gol Tyronne del Pino pada menit ke-2, sebelum dibalas oleh gol penyama kedudukan Arema FC yang dicetak Ian Puleio pada menit ke-47.

1. Keunggulan Statistik Tak Berbanding Lurus dengan Hasil

Meskipun mendominasi, Malut United gagal memaksimalkan peluang yang ada. Hampir sepanjang pertandingan, Malut United mengurung pertahanan Arema FC dengan mencatatkan 61 persen penguasaan bola. Namun, dari total 14 tembakan yang dilepaskan, hanya satu yang berhasil dikonversi menjadi gol.

“Ada banyak peluang yang kami ciptakan, tetapi, kami hanya bisa mencetak satu gol. Pemain juga sudah bekerja keras, namun, seperti inilah sepak bola. Saya merasa kami tidak beruntung sore ini,” kata Hendri.

 “Kompetisi masih panjang, masih banyak pertandingan yang akan dihadapi. Kami punya waktu untuk memperbaiki kekurangan hari ini agar dapat meraih hasil yang lebih baik,” tambahnya.

Malut United vs Arema FC. (Foto: Instagram/malutunitedfc)
Malut United vs Arema FC. (Foto: Instagram/malutunitedfc)

2. Tren Tak Terkalahkan

Dari perwakilan pemain Malut United, Dimas Drajad, mengatakan hal senada. Penyerang berusia 28 tahun itu menegaskan seluruh tim akan bekerja lebih keras lagi untuk meraih kemenangan pada laga selanjutnya.

 

Halaman:
1 2
      
