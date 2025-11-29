Hasil Malut United vs Arema FC di Super League 2025-2026: Sempat Unggul, Laskar Kie Raha Ditahan 1-1

TERNATE – Malut United harus puas menutup laga kontra Arema FC dengan skor imbang di pekan ke-14 Super League 2025-2026, pada Sabtu (29/11/2025) sore WIB. Bermain di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate, Maluku Utara, Malut United sejatinya sempat unggul, namun harus rela menutup laga dengan skor 1-1.

Tim berjuluk Laskar Kie Raha itu memang berhasil unggul cepat lewat aksi Tyronne del Pino ketika laga baru berjalan dua menit. Namun, Arema mampu membalas di menit ke-47 berkat sumbangsih Ian Lucas.

Dengan hasil imbang itu, Malut United kini tertahan di peringkat kelima dengan 22 poin. Sementara Arema FC berada di posisi kesembilan dengan 17 angka.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Malut United yang tampil sebagai tuan rumah langsung bermain agresif di awal pertandingan babak pertama. Hasilnya manis, Tyronne del Pino (2’) sukses mencetak gol usai memanfaatkan umpan Frets Butuan.

Setelah gol itu, Arema FC yang tertinggal langsung meningkatkan intensitas serangan. Singo Edan -julukan Arema FC- mencoba memaksimalkan serangan dengan memanfaatkan dua pemain sayapnya, Ian Pulelo dan Valdeci.

Malut United vs Arema FC. (Foto: Instagram/malutunitedfc)

Meski demikian, Malut United bertahan dengan solid. Tim berjuluk Laskar Kie Raha itu kini mengandalkan serangan balik cepat untuk mencari gol kedua. Namun sayang, upaya tim tuan rumah tak maksimal.

Pada akhirnya, pertandingan babak pertama selesai untuk keunggulan Malut United dengan skor 1-0.