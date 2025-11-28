Hasil Persija Jakarta vs PSIM Yogyakarta di Super League 2025-2026: Kemenangan 2-0 Jadi Kado Indah Ultah Ke-97!

JAKARTA – Hasil Persija Jakarta vs PSIM Yogyakarta di Super League 2025-2026 sudah diketahui. Laga di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat (28/11/2025) malam WIB, itu berakhir dengan skor 2-0 untuk Macan Kemayoran.

Kedua gol Persija dicetak oleh Emaxwell Souza (77’) dan Allano (90+5’). Kemenangan ini jadi kado indah ulang tahun ke-97 klub kebanggaan Kota Jakarta tersebut.

Persija Jakarta vs PSIM Yogyakarta di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@psimjogja_official)

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Tampil di hadapan puluhan ribu penontonnya, Persija Jakarta langsung tancap gas sejak menit awal. Tim berjulukkan Macan Kemayoran itu mendapat peluang pertama lewat tandukan Van Basty Sousa di menit ke-3, namun masih melambung di atas mistar gawang PSIM Yogyakarta.

Sementara, Laskar Mataram perlahan mulai menemuka ritme permainannya. Namun, tim tuan rumah kembali menciptakan peluangnya pada menit ke-21 lewat tendangan Alan Cardoso yang masih melambung tipis.

Pertandingan berjalan cukup sengit. Macan Kemayoran yang mendominasi permainan, kembali mendapat peluang lewat Witan Sulaeman di menit 34 tapi tendangannya masih melenceng tipis ke sisi kanan gawang PSIM Yogyakarta.

Memasuki lima menit akhir babak pertama, Macan Kemayoran terus menggempur pertahanan tim tamu. Namun pada akhirnya, tidak ada tambahan gol yang tercipta. Persija Jakarta dan PSIM Yogyakarta bermain imbang tanpa gol dengan skor 0-0.

Babak Kedua

Usai turun minum, Persija Jakarta nyaris membuka keran golnya pada menit ke-53 lewat tendangan Allano Lima yang masih melenceng. Padahal, pemain asal Brasil itu sudah dalam situasi satu lawan satu dengan kiper PSIM Yogyakarta.