Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Persija Jakarta vs PSIM Yogyakarta di Super League 2025-2026: Kemenangan 2-0 Jadi Kado Indah Ultah Ke-97!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 28 November 2025 |21:05 WIB
Hasil Persija Jakarta vs PSIM Yogyakarta di Super League 2025-2026: Kemenangan 2-0 Jadi Kado Indah Ultah Ke-97!
Persija Jakarta menang 2-0 atas PSIM Yogyakarta di pekan ke-14 Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@persija)
A
A
A

JAKARTA – Hasil Persija Jakarta vs PSIM Yogyakarta di Super League 2025-2026 sudah diketahui. Laga di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat (28/11/2025) malam WIB, itu berakhir dengan skor 2-0 untuk Macan Kemayoran.

Kedua gol Persija dicetak oleh Emaxwell Souza (77’) dan Allano (90+5’). Kemenangan ini jadi kado indah ulang tahun ke-97 klub kebanggaan Kota Jakarta tersebut.

Persija Jakarta vs PSIM Yogyakarta di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@psimjogja_official)
Persija Jakarta vs PSIM Yogyakarta di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@psimjogja_official)

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Tampil di hadapan puluhan ribu penontonnya, Persija Jakarta langsung tancap gas sejak menit awal. Tim berjulukkan Macan Kemayoran itu mendapat peluang pertama lewat tandukan Van Basty Sousa di menit ke-3, namun masih melambung di atas mistar gawang PSIM Yogyakarta.

Sementara, Laskar Mataram perlahan mulai menemuka ritme permainannya. Namun, tim tuan rumah kembali menciptakan peluangnya pada menit ke-21 lewat tendangan Alan Cardoso yang masih melambung tipis.

Pertandingan berjalan cukup sengit. Macan Kemayoran yang mendominasi permainan, kembali mendapat peluang lewat Witan Sulaeman di menit 34 tapi tendangannya masih melenceng tipis ke sisi kanan gawang PSIM Yogyakarta.

Memasuki lima menit akhir babak pertama, Macan Kemayoran terus menggempur pertahanan tim tamu. Namun pada akhirnya, tidak ada tambahan gol yang tercipta. Persija Jakarta dan PSIM Yogyakarta bermain imbang tanpa gol dengan skor 0-0.

Babak Kedua

Usai turun minum, Persija Jakarta nyaris membuka keran golnya pada menit ke-53 lewat tendangan Allano Lima yang masih melenceng. Padahal, pemain asal Brasil itu sudah dalam situasi satu lawan satu dengan kiper PSIM Yogyakarta.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/49/3186601/the_jakmania_membentangkan_dua_tifo_raksasa_jelang_laga_persija_jakarta_vs_psim_yogyakarta-FL5z_large.jpeg
Sambut Ultah Persija Jakarta Ke-97, The Jakmania Bentangkan 2 Tifo Raksasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/49/3186591/persija_jakarta_ditahan_0_0_oleh_psim_yogyakarta_di_babak_pertama-aStl_large.jpg
Hasil Babak Pertama Persija Jakarta vs PSIM Yogyakarta di Super League 2025-2026: Skor Masih 0-0
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/49/3186576/ribuan_brajamusti_menyambangi_stadion_utama_gelora_bung_karno_untuk_menyaksikan_laga_persija_jakarta_vs_psim_yogyakarta-dKYX_large.jpeg
Ribuan Brajamusti Sambangi SUGBK, Pede PSIM Yogyakarta Rusak Pesta Ultah Persija Jakarta!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/49/3186564/persija_jakarta_tidak_akan_melepas_rizky_ridho_ke_klub_super_league_hingga_kontraknya_berakhir_pada_2028-kgBv_large.jpg
Persija Jakarta Pastikan Takkan Lepas Rizky Ridho ke Sesama Klub Super League!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/28/51/1649299/kejurnas-pobsi-2025-adu-skill-para-jawara-biliar-indonesia-nonton-di-vision-ufv.webp
Kejurnas POBSI 2025: Adu Skill Para Jawara Biliar Indonesia, Nonton di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/07/17/febriana_dwipuji_kusumaamallia_cahaya_pratiwi.jpg
PBSI Putuskan Dua Ganda Putri Jadi Andalan Indonesia di Olimpiade 2028
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement