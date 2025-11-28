Persija Jakarta Pastikan Takkan Lepas Rizky Ridho ke Sesama Klub Super League!

Persija Jakarta tidak akan melepas Rizky Ridho ke klub Super League hingga kontraknya berakhir pada 2028 (Foto: Instagram/@rizkyridhoramadhani)

JAKARTA – Direktur Persija Jakarta, Mohamad Prapanca, menegaskan tidak akan melepas Rizky Ridho ke sesama klub Super League. Mereka baru akan membiarkan sang kapten pergi jika ada kesebelasan luar negeri yang mendekatinya.

Ridho baru saja memperpanjang kontrak sampai dengan 2028. Dalam salah satu klausulnya, Persija bersedia mengizinkan sang pemain berkarier di luar negeri meski masih terikat kontrak.

1. Dukung Penuh

Prapanca mendukung penuh langkah Ridho jika ada tawaran berkarier di luar negeri. Apalagi, sang pemain masih berada dalam usia emas sebagai pesepakbola.

"Tidak menutup kesempatan Rizky Ridho apabila ada tawaran dari klub-klub luar itu sudah kami sepakati bersama dengan Rizky Ridho dalam waktu pas perjanjian pun sudah ada penawaran-penawaran," kata Prapanca di Jakarta, Jumat (28/11/2025).

"Akan tetapi, kan memang bagi Rizky Ridho itu masih ingin mengawal Persija juara musim ini," tambah pria berkacamata tersebut.