Masuk Nominasi Puskas Award 2025, Rizky Ridho Tak Sangka Sejajar dengan Bintang Dunia

JAKARTA - Gol indah bek Persija Jakarta, Rizky Ridho, ke gawang Arema FC resmi masuk dalam nominasi Puskas Award 2025. Penghargaan yang pernah dimenangkan oleh bintang seperti Cristiano Ronaldo dan Neymar Jr itu membuat pemain Timnas Indonesia tersebut kehabisan kata-kata karena merasa sejajar dengan para pemain top dunia.

Gol yang dicetak Rizky Ridho pada musim lalu itu masuk nominasi Puskas Award 2025 karena tercipta melalui tendangan jarak jauh yang spektakuler.

Puskas Award sendiri merupakan penghargaan bergengsi yang diberikan kepada pemain sepak bola dengan gol terbaik. Sederet nama bintang seperti Cristiano Ronaldo, Neymar, Zlatan Ibrahimovic, hingga Mohamed Salah pernah memenangkan penghargaan tersebut.

Kini, Rizky Ridho bersaing dengan 10 kandidat lainnya untuk memenangkan penghargaan prestisius tersebut. Dua di antaranya adalah Lamine Yamal (Barcelona) dan Declan Rice (Arsenal). Tak heran jika pemain berusia 24 tahun itu mengaku sangat bahagia bisa bersanding dengan pemain-pemain elite dunia.

1. Rizky Ridho Kehabisan Kata-kata dan Rasa Syukur

“Saya sangat bersyukur bisa sejajar dengan para pemain top dunia. Sulit diungkapkan dengan kata-kata. Saya sangat bahagia,” ucap Rizky Ridho, dikutip dari laman resmi FIFA, Jumat (28/11/2025).

Rizky Ridho masuk nominasi Puskas Award 2025 @fifaworldcup

Kepada FIFA, Rizky Ridho menceritakan proses golnya ke gawang Arema FC. Ketika itu, Persija Jakarta hanya berkekuatan sembilan pemain setelah mendapatkan kartu merah.

Kondisi inilah yang membuatnya langsung melesakkan tembakan dari jarak jauh, karena sebelumnya dia sudah melihat kiper lawan keluar dari gawang.