Rizky Ridho Menyesal Harus Absen di Laga Spesial Persija Jakarta vs PSIM Yogyakarta

Rizky Ridho menyesal harus absen di laga Persija Jakarta vs PSIM Yogyakarta pada matchday 14 Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@rizkyridhoramadhani)

RIZKY Ridho menyesal harus absen di laga Persija Jakarta vs PSIM Yogyakarta pada matchday 14 Super League 2025-2026. Sebab, pertandingan itu akan spesial buat Macan Kemayoran.

Persija akan bersua dengan PSIM di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat 28 November 2025 malam WIB. Laga itu bertepatan dengan HUT klub yang ke-97!

Ditambah lagi, Persija saat ini sedang dalam momentum positif. Anak asuh Mauricio Souza belum terkalahkan dalam lima pertandingan terakhir. Semua laga itu dimenangkan oleh Rizky Ridho dan kolega.

1. Rizky Ridho Kena Akumulasi

Sayangnya, sang kapten tak bisa tampil dalam laga melawan Laskar Mataram. Mantan bek Persebaya Surabaya itu terkena sanksi akumulasi kartu kuning.

Ridho diketahui sudah mengantongi empat kartu kuning hingga pekan ke-13 Super League 2025-2026. Kartu kuning itu didapat saat menghadapi Dewa United, Bali United FC, Borneo FC, dan Persik Kediri.

Duel kontra PSIM jadi laga pertama yang harus dilewatkan oleh Ridho. Manajer tim Ardhi Tjahjoko mengungkapkan, sang pemain sangat menyesal karena terpaksa absen dari laga spesial Persija Jakarta.

"Tentunya sebagai pemain, apalagi pas bertepatan dengan ulang tahun (Persija), dia menyesal. Istilahnya, 'Waduh saya enggak bisa main, pak,’” ungkap Ardhi saat ditemui awak media di Persija Office, Selasa 25 November 2025.