Kiper Timnas Indonesia U-22 Cahya Supriadi Disanjung 2 Pelatih Asal Eropa

Cahya Supriadi mendapat pujian setinggi langit usai tampil heroik pada laga PSIM Yogyakarta vs Bhayangkara FC di Super League 2025-2026 (Foto: PSIM Yogyakarta)

YOGYAKARTA – Cahya Supriadi mendapat pujian setinggi langit usai tampil heroik pada laga PSIM Yogyakarta vs Bhayangkara FC di Super League 2025-2026. Pelatih kedua tim, yakni Jean Paul van Gastel (PSIM) dan Paul Munster (Bhayangkara) terpukau dengan penampilan kiper Timnas Indonesia U-22 itu.

Laskar Mataram menang tipis 1-0 saat menjamu Bhayangkara FC di Stadion Sultan Agung, Bantul, pada Sabtu 22 November 2025 sore WIB. Gol kemenangan tuan rumah dicetak lewat aksi Rahmatsho Rahmatzoda pada menit ke-38.

1. Cahya Supriadi

Namun sorotan utama justru bukan tertuju pada pemain berpaspor Tajikistan tersebut, melainkan Cahya. Ia tampil luar biasa sepanjang 90 menit dengan mematahkan sejumlah peluang emas Bhayangkara FC.

Penampilan apik di bawah mistar gawang itu membuat Cahya dinobatkan sebagai Man of The Match (MOTM). Performa apiknya langsung membuahkan pujian dari van Gastel.

Juru taktik asal Belanda itu tak bisa menyembukikan kekagumannya terhadap Cahya. Ia menilai kontribusi kiper mudanya itu sangat vital dalam menjaga keunggulan tim.

“Para pemain lawan tampil bagus, namun kiper kami, Cahya Supriadi, bermain sangat luar biasa dengan banyak penyelamatan krusial. Saya sangat puas dengan penampilannya. Dia berhasil menggagalkan banyak peluang emas,” ujar van Gastel, dipetik dari laman resmi PSIM, Selasa (25/11/2025).