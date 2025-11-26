Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Kiper Timnas Indonesia U-22 Cahya Supriadi Disanjung 2 Pelatih Asal Eropa

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 26 November 2025 |01:15 WIB
Kiper Timnas Indonesia U-22 Cahya Supriadi Disanjung 2 Pelatih Asal Eropa
Cahya Supriadi mendapat pujian setinggi langit usai tampil heroik pada laga PSIM Yogyakarta vs Bhayangkara FC di Super League 2025-2026 (Foto: PSIM Yogyakarta)
A
A
A

YOGYAKARTA – Cahya Supriadi mendapat pujian setinggi langit usai tampil heroik pada laga PSIM Yogyakarta vs Bhayangkara FC di Super League 2025-2026. Pelatih kedua tim, yakni Jean Paul van Gastel (PSIM) dan Paul Munster (Bhayangkara) terpukau dengan penampilan kiper Timnas Indonesia U-22 itu.

Laskar Mataram menang tipis 1-0 saat menjamu Bhayangkara FC di Stadion Sultan Agung, Bantul, pada Sabtu 22 November 2025 sore WIB. Gol kemenangan tuan rumah dicetak lewat aksi Rahmatsho Rahmatzoda pada menit ke-38. 

1. Cahya Supriadi

PSIM Yogyakarta vs Bhayangkara FC di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@psimjogja_official)

Namun sorotan utama justru bukan tertuju pada pemain berpaspor Tajikistan tersebut, melainkan Cahya. Ia tampil luar biasa sepanjang 90 menit dengan mematahkan sejumlah peluang emas Bhayangkara FC.

Penampilan apik di bawah mistar gawang itu membuat Cahya dinobatkan sebagai Man of The Match (MOTM). Performa apiknya langsung membuahkan pujian dari van Gastel.

Juru taktik asal Belanda itu tak bisa menyembukikan kekagumannya terhadap Cahya. Ia menilai kontribusi kiper mudanya itu sangat vital dalam menjaga keunggulan tim. 

“Para pemain lawan tampil bagus, namun kiper kami, Cahya Supriadi, bermain sangat luar biasa dengan banyak penyelamatan krusial. Saya sangat puas dengan penampilannya. Dia berhasil menggagalkan banyak peluang emas,” ujar van Gastel, dipetik dari laman resmi PSIM, Selasa (25/11/2025). 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/51/3185815/paulinho_moccelin_resmi_mundur_dari_arema_fc_aremafcofficial-5eqr_large.jpg
Paulinho Moccelin Resmi Mundur dari Arema FC, sang Penghancur Mimpi Penyerang Timnas Indonesia Ole Romeny
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/49/3185540/jan_olde_riekerink_mulai_frustasi_melihat_timnya_ada_di_papan_bawah_klasemen_super_league_2025_2026-6RVY_large.jpg
Jan Olde Riekerink Mulai Frustrasi Dewa United Terjerembab di Papan Bawah Super League 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/49/3185636/ronny_pasla-i7gL_large.jpg
Kehilangan sang Legenda: Persija Jakarta Berduka Atas Wafatnya Ronny Pasla
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/49/3185625/danang_suryadi-BzWw_large.jpg
Persijap Jepara Resmi Tunjuk Danang Suryadi sebagai Pelatih Caretaker untuk Gantikan Mario Lemos
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/25/51/1647853/mnc-sports-competition-2025-diharapkan-dapat-memajukan-industri-biliar-tanah-air-sbk.webp
MNC Sports Competition 2025 Diharapkan dapat Memajukan Industri Biliar Tanah Air
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/01/08/alex_pastoor_1.jpg
Usai Didepak Timnas Indonesia, Alex Pastoor Ngaku Siap Tangani Ajax
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement